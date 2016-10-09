 Salih’e Van Persie formülü – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Salih’e Van Persie formülü

    Salih’e Van Persie formülü
    Son dönemde 18'e girmekte zorlanan Salih Uçan'ı yeniden kazanmak isteyen Dick Advocaat, Van Persie motivasyonu uygulayacak. Genç yıldızı, U-21 Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı maçta izleten Advocaat'ın, "Senden vazgeçmedim. Van Persie gibi çalışıp, güçlenirsen yine formayı alırsın" diyeceği öğrenildi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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