Salih’e Van Persie formülü

Son dönemde 18'e girmekte zorlanan Salih Uçan'ı yeniden kazanmak isteyen Dick Advocaat, Van Persie motivasyonu uygulayacak. Genç yıldızı, U-21 Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı maçta izleten Advocaat'ın, "Senden vazgeçmedim. Van Persie gibi çalışıp, güçlenirsen yine formayı alırsın" diyeceği öğrenildi.