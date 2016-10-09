Rakamlarla işim olmaz!
Sow, “Ben hiçbir zaman istatistiklerde iyi olmadım. Buldum mu atarım. Maç içinde kısa patlamalar yapan biriyim” dedi.
Fenerbahçe'nin gol krizini çözmesi için Al Ain'den geri kiraladığı Moussa Sow, oynadığı 6 maçta 1 gol atabilirken, bunun anormal bir durum olmadığını söyledi. Senegalli futbolcu, "Ben hiçbir zaman istatistiklerde iyi olmadım. Maçta bunu düşünmem. Rakamları zaten sevmem. Buldu mu atan, maç içinde kısa patlamalar yapan bir oyuncuyum" diye konuştu.
TAKIMIN NEŞE KAYNAĞI
Sow, oynadığı tüm takımlarda bunun böyle olduğuna dikkat çekerek, "Fenerbahçe'deki geçmişime de bakın, böyledir" yorumunu yaptı. Öte yandan Moussa, beklenen patlamayı yapamasa da Samandıra'ya neşe getirdi. Herkesin büyük saygı gösterdiği ve sözünü dinlediği tecrübeli oyuncu, pozitif kişiliğiyle takımda birleştirici rol oynuyor. Sow'un en büyük kankası ise Emenike...
TAKIMIN NEŞE KAYNAĞI
Sow, oynadığı tüm takımlarda bunun böyle olduğuna dikkat çekerek, "Fenerbahçe'deki geçmişime de bakın, böyledir" yorumunu yaptı. Öte yandan Moussa, beklenen patlamayı yapamasa da Samandıra'ya neşe getirdi. Herkesin büyük saygı gösterdiği ve sözünü dinlediği tecrübeli oyuncu, pozitif kişiliğiyle takımda birleştirici rol oynuyor. Sow'un en büyük kankası ise Emenike...
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
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cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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