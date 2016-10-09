 Rakamlarla işim olmaz! – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Rakamlarla işim olmaz!

    Rakamlarla işim olmaz!

    Sow, “Ben hiçbir zaman istatistiklerde iyi olmadım. Buldum mu atarım. Maç içinde kısa patlamalar yapan biriyim” dedi.

    'nin gol krizini çözmesi için Al Ain'den geri kiraladığı Moussa Sow, oynadığı 6 maçta 1 gol atabilirken, bunun anormal bir durum olmadığını söyledi. Senegalli futbolcu, "Ben hiçbir zaman istatistiklerde iyi olmadım. Maçta bunu düşünmem. Rakamları zaten sevmem. Buldu mu atan, maç içinde kısa patlamalar yapan bir oyuncuyum" diye konuştu.

    TAKIMIN NEŞE KAYNAĞI
    Sow, oynadığı tüm takımlarda bunun böyle olduğuna dikkat çekerek, "'deki geçmişime de bakın, böyledir" yorumunu yaptı. Öte yandan Moussa, beklenen patlamayı yapamasa da Samandıra'ya neşe getirdi. Herkesin büyük saygı gösterdiği ve sözünü dinlediği tecrübeli oyuncu, pozitif kişiliğiyle takımda birleştirici rol oynuyor. Sow'un en büyük kankası ise Emenike...
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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