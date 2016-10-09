Havadan geçit yok

Skrtel , ligde hava topu mücadelelerinde geçit vermiyor. Tecrübeli stoper, geride kalan 6 haftada en çok hava topu kazanan futbolculardan biri oldu. Karabüklü Ceyhun Gülselam'ın 4.50 ortalama ile başı çektiği listede Slovak futbolcu, G.Birliğili Ahmet Çalık ile birlikte 4.00 ortalama tutturup 2. sıraya yerleşti.