 Gökhan Gül ve Salih'e gözaltı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Gökhan Gül ve Salih'e gözaltı

    Gökhan Gül ve Salih'e gözaltı
    'nın FFP kuralları nedeniyle transferde elini sıkı tutan Fenerbahçe, gözünü gurbetçilere çevirdi. Yönetimin, Alman U-19 Milli Takımı'nda forma giyen Salih Özcan ile Gökhan Gül'ü Cebelitarık maçında izlettiği öğrenildi. 6-0 biten maçta 'da oynayan stoper Gül 1 gol attı. 'lü orta saha Salih de göz doldurdu.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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