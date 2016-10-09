 Genç kızlardan 107 sayı fark – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Genç kızlardan 107 sayı fark

    Genç kızlardan 107 sayı fark
    FENERBAHÇE Genç Kız Basketbol Takımı, İstanbul U18 Ligi ikinci hafta maçında Asya Kartalları'nı tarihi bir farkla 139-32 mağlup etti. Maltepe Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takımda forma giyen 12 oyuncu da potayı bulurken; Ecem 25, Gülcan 23, Şevval Gül 20 ve Bengisu 15 sayı ile en skorer isimler oldu.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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