Genç kızlardan 107 sayı fark
FENERBAHÇE Genç Kız Basketbol Takımı, İstanbul U18 Ligi ikinci hafta maçında Asya Kartalları'nı tarihi bir farkla 139-32 mağlup etti. Maltepe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takımda forma giyen 12 oyuncu da potayı bulurken; Ecem 25, Gülcan 23, Şevval Gül 20 ve Bengisu 15 sayı ile en skorer isimler oldu.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
Genç kızlardan 107 sayı fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.