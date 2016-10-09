Fener'den Sosa bombası!
Milan’da aradığını bulamayan Beşiktaş’ın eski yıldızına kanca atan Kanarya, Arjantinli 10 numarayı devre arasında kiralık olarak transfer etmek için harekete geçiyor.
F.Bahçe, şartlarına uygun olması koşuluyla devre arasında kesin olarak bir 10 numara transferi yapacak. Favori isim ise Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılıp Milan'a giden Jose Sosa. 7 haftası geride kalan Serie A'da sadece 3 maçta forma giyen, gol ve asist üretemeyen Sosa, Milan'da aradığını bulamadı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a dönmesi de söz konusu olan yıldız futbolcuyu daha erken davranıp kiralık olarak renklerine katmak istiyor. Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, "Fenerbahçe, Sosa konusunda ciddi bir çalışma içinde. Oyuncu isterse, transferin gerçekleşme ihtimali yüksek" bilgisini veriyorlar.
ENDER BİLGİN
Fenerbahçe, Beşiktaş'a dönmesi de söz konusu olan yıldız futbolcuyu daha erken davranıp kiralık olarak renklerine katmak istiyor. Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, "Fenerbahçe, Sosa konusunda ciddi bir çalışma içinde. Oyuncu isterse, transferin gerçekleşme ihtimali yüksek" bilgisini veriyorlar.
ENDER BİLGİN
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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