 Fener'den Sosa bombası! – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Fener'den Sosa bombası!

    Fener'den Sosa bombası!

    ’da aradığını bulamayan ’ın eski yıldızına kanca atan Kanarya, Arjantinli 10 numarayı devre arasında kiralık olarak transfer etmek için harekete geçiyor.

    F.Bahçe, şartlarına uygun olması koşuluyla devre arasında kesin olarak bir 10 numara transferi yapacak. Favori isim ise 'tan olaylı bir şekilde ayrılıp 'a giden Jose Sosa. 7 haftası geride kalan Serie A'da sadece 3 maçta forma giyen, gol ve asist üretemeyen Sosa, Milan'da aradığını bulamadı.

    , Beşiktaş'a dönmesi de söz konusu olan yıldız futbolcuyu daha erken davranıp kiralık olarak renklerine katmak istiyor. Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, ", Sosa konusunda ciddi bir çalışma içinde. Oyuncu isterse, transferin gerçekleşme ihtimali yüksek" bilgisini veriyorlar.

    ENDER BİLGİN
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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