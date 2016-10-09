'F.Bahçe'ye eşit muamele yapılmıyor'
“Advocaat adam gibi adam. Takımı da iyi çalıştırıyor. Ancak başarılı olmak yalnız onun elinde değil. Herkese eşit muamele yapılması lazım. Fenerbahçe’ye eşit muamele yapılmıyor. NET!..”
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, sarı-lacivertli takımı takip eden muhabirlerle yemek yiyip, soruları yanıtladı. Uslu önemli mesajlar verirken, üstü kapalı federasyon ve hakemleri eleştirdi. Teknik direktörleri Dick Advocaat için 'Adam gibi adam' tanımını kullanan Uslu, "İyi antrenör, kötü antrenörün dışında Fenerbahçe için önemli olan adam olması. İnşallah başarılı olur. Müdürüne, köşe yazarına, sporcularına saygı duyuyor. Hepsine eşit muamele yapıyor. Adam, 'hazır olmadan hemşehrisini (Van Persie) bile oynatmam' diyor. Advocaat para için geldi diyorlar. Zenit'te, Rusya'da, Sunderland'da ne kazanıyordu? İlk teklifimizi reddetti, sonra kabul etti. Yeniden iddialı olmak için Fenerbahçe'ye geldi" dedi.
DİCK AYNI ŞARTLARDA BAŞLAMADI
Tecrübeli yönetici, başarı için sadece Dick Advocaat'ın yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Başarılı olmak, yalnız onun veya Fenerbahçe'nin elinde değil. Başarılı olmanın 7 koşulu var. İkisini söyleyeceğim. Birincisi, herkese eşit muamele yapılması lazım. Fenerbahçe Futbol Takımı'na eşit muamele yapılmıyor. Net. Kimin yapmadığını bilemem. Federasyondur, hakemdir veya odur budur... İkincisi, Advocaat, rakip antrenörlerle eşit şartlarda başlamadı. Sezon öncesi geçirmedi. Sezon başladıktan sonra göreve geldi. Geriye kalan 5 koşulu siz araştırın" ifadelerini kullandı. Mahmut Uslu'nun basın mensuplarına yaptığı diğer açıklamalar şöyle:
PEREİRA KENDİSİ KAÇTI
Vitor Pereira istikrar adına kalsın dedik ve kaldı. Kalması da hata değildi. Ancak takımı iyi çalıştırmadı. Biz göndermedik, kendisi kaçtı. UEFA'nın ona ceza vermesi lazım. Türk olsaydı, şu anda vatan hainiydi. Sezon sonu gönderilmemesi hata değildi. Türkiye'de zor koşullar var. Buna rağmen ligde 2'nci oldu. İyi çalıştırmadı diyorlar. E, çalıştırsaydı kalırdı zaten. Fenerbahçe'nin doktoru, fizyoterapisti, fizik kondisyoneri profesyoneldir, antrenörle değişmez. Biz bunları büyük kulüplerden öğrendik. Real Madrid, Barcelona, Milan... Hepsi kulübün adamlarıdır. Herkes bu kulübün çalışanlarına saygı gösterecek. Göstermeyen adam burada barınamaz... Aykut Kocaman zamanında Avrupa'da olmayan bütün bilimsel aletleri alındı tesislere. Ama kullanmadı Vitor Pereira, çünkü bilmiyor."
SORUN AYSAL'LA
"Galatasaray ile rahmetli Özhan Canaydın, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Adnan Polat kimseyle problemimiz yok. Hepsiyle dostuz. Bizim bir tane adamla problemimiz var (Ünal Aysal). O zaman yönetimde yoktuk. Ben ve Aziz Yıldırım olsaydık o kupayı (G.Saray'ın Kadıköy'de şampiyon olduğu) aldırmazdım. Çünkü provokasyona alet oldu hepsi."
TOP KALEYE GİRMEK İSTEMİYOR
Takımda lider eksiği yok. 1-0 geriye düştüğümüzde 10 pozisyona giriyoruz, ne yapalım girmiyor. Futbolda 1-0 olunca herkes 4-6-0 oynuyor... Sezon başında istediğimiz iki adamdan biri (Hakim Ziyech) Ajax'a gitti diğeri (Ben Arfa) PSG'ye. Ben Arfa'yı gönderselerdi düşünürdük belki. Takviye yapmayacağız diye bir şey yok. Araştırıyoruz. Bir oyuncu almayı düşünüyoruz ama devre arası oyuncu bulunması zor... (Gökhan Gönül konusu) Londra'dayız transfer için. O sırada bu sağ bekten bir telefon geldi. 'Ben gelmek istiyorum, gelebilir miyim?' dedi. Aziz Yıldırım'ı 1.5 saatte razı etik. Aradık 'peki gel' dedik. 'Korkuyorum' dedi. Başkan aldı telefonu, 'Sen F.Bahçe'nin oyuncususun, kimse seni tehdit edemez' dedi. Buna rağmen insanlar hala 'Ben mutluluğa koştum' diyor. 2 milyon 250 bin euro Fenerbahçe verdi, Beşiktaş 1 milyon 750 bin euro. Demek ki başka bir şey var. Onu da medya bulsun."
SEBA'NIN ADAMLIĞINI ÖZLEDİK
"Beşiktaş da rakibimiz ama bunu başka nedenle söyledim. Beşiktaş Başkanı olarak FETÖ operasyonunda kenar süsüydük diyorsan, olmaz. Daha önce Seba'yı özledik dedim. TFF başkanı 'resmini yollayalım' dedi. Anlayışa bak. Biz, Seba'nın adamlığını özledik"
HAVUZDAN GEREKİRSE ÇIKARIZ
"Galatasara y'la biz fedakarlık ediyoruz havuzda. Bizim hakkımız 100 milyon euro. İki takımın hakkı 200 milyon euro. Eğerb iz havuzun yüzde 33-35'inin reytingini yapıyorsak hakkımız bu. Şimdi 30 milyon dolar küsür alıyoruz. Gerekirse havuzdan çıkarız."
AZİZ YILDIRIM DOĞRU ÇIKTI
"Biz, şimdi 'in'iz. 'Out' idik, 'in' olduk. Bizi artık herkes seviyor. Çünkü biz doğru çıktık. Aziz Yıldırım doğru ve haklı çıktı. Biz en büyük sivil toplum örgütüyüz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı yalnız spor kulübü başkanı değil lideridir."
OBRADOVİC'LE YÜRÜYECEĞİZ
"Fenerbahçe olarak basketboldan vazgeçme ihtimalimiz kalmadı artık. Çok iyi bir seyirci topluluğu var. Avrupa'da hep final oynamak, şampiyon olmak istiyoruz. Obradovic'le 2-3 sene anlaşma yapacağız. Geçen sezon 12 milyon euro zararımız vardı basketbolda. Sponsor için uğraşıyoruz. 23-25 milyon euro arası erkek takımının gideri var. Bunun 13 milyon euro'sunu çıkarıyoruz. Geri kalanı açık ama bunu finanse etmeye mecburuz."
VERGİLER AMATÖRE ...
"Yılda 100 milyon lira vergi ödüyoruz. Biz, bunu ödemeyelim diyoruz. Bu vergiler biriksin. Amatör branşlara ne harcıyorsak yıl sonunda onu mahsup edelim. Bunu sadece Fenerbahçe değil, bütün kulüpler için istiyoruz. Bununla tüm amatör branşları idare ederiz. İnşallah Cumhurbaşkanı 'evet' dedi."
EMRE MOR, MESSİ OLABİLİR
"Salih önemli bir oyuncu. Son 3 maçta kötü oynadı. 25 kişilik bir kadromuz var. Kimseye ayrıcalık yapmıyor hoca. Hepsiyle konuşuyoruz, sabredin oynayacaksınız, diye. Emre Mor, hakikaten pes... Ferdi oynuyor biraz ama gelişirse Messi gibi olabilir"
ZORYA'YI MANU ZOR YENDİ
"Ben, 'Zorya taş gibi takım' dedim. Herkes benimle alay etti. Ne oldu, Manchester United zor yendi... Türkiye olarak Ukrayna Milli Takımı'nı yenemedin. 5-3 Ukrayna lehine olurdu maç. Futbol artık kolay değil. Futbolda uluslararası seviye çok arttı. "
Emre BOL
DİCK AYNI ŞARTLARDA BAŞLAMADI
Tecrübeli yönetici, başarı için sadece Dick Advocaat'ın yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Başarılı olmak, yalnız onun veya Fenerbahçe'nin elinde değil. Başarılı olmanın 7 koşulu var. İkisini söyleyeceğim. Birincisi, herkese eşit muamele yapılması lazım. Fenerbahçe Futbol Takımı'na eşit muamele yapılmıyor. Net. Kimin yapmadığını bilemem. Federasyondur, hakemdir veya odur budur... İkincisi, Advocaat, rakip antrenörlerle eşit şartlarda başlamadı. Sezon öncesi geçirmedi. Sezon başladıktan sonra göreve geldi. Geriye kalan 5 koşulu siz araştırın" ifadelerini kullandı. Mahmut Uslu'nun basın mensuplarına yaptığı diğer açıklamalar şöyle:
PEREİRA KENDİSİ KAÇTI
Vitor Pereira istikrar adına kalsın dedik ve kaldı. Kalması da hata değildi. Ancak takımı iyi çalıştırmadı. Biz göndermedik, kendisi kaçtı. UEFA'nın ona ceza vermesi lazım. Türk olsaydı, şu anda vatan hainiydi. Sezon sonu gönderilmemesi hata değildi. Türkiye'de zor koşullar var. Buna rağmen ligde 2'nci oldu. İyi çalıştırmadı diyorlar. E, çalıştırsaydı kalırdı zaten. Fenerbahçe'nin doktoru, fizyoterapisti, fizik kondisyoneri profesyoneldir, antrenörle değişmez. Biz bunları büyük kulüplerden öğrendik. Real Madrid, Barcelona, Milan... Hepsi kulübün adamlarıdır. Herkes bu kulübün çalışanlarına saygı gösterecek. Göstermeyen adam burada barınamaz... Aykut Kocaman zamanında Avrupa'da olmayan bütün bilimsel aletleri alındı tesislere. Ama kullanmadı Vitor Pereira, çünkü bilmiyor."
SORUN AYSAL'LA
"Galatasaray ile rahmetli Özhan Canaydın, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Adnan Polat kimseyle problemimiz yok. Hepsiyle dostuz. Bizim bir tane adamla problemimiz var (Ünal Aysal). O zaman yönetimde yoktuk. Ben ve Aziz Yıldırım olsaydık o kupayı (G.Saray'ın Kadıköy'de şampiyon olduğu) aldırmazdım. Çünkü provokasyona alet oldu hepsi."
TOP KALEYE GİRMEK İSTEMİYOR
Takımda lider eksiği yok. 1-0 geriye düştüğümüzde 10 pozisyona giriyoruz, ne yapalım girmiyor. Futbolda 1-0 olunca herkes 4-6-0 oynuyor... Sezon başında istediğimiz iki adamdan biri (Hakim Ziyech) Ajax'a gitti diğeri (Ben Arfa) PSG'ye. Ben Arfa'yı gönderselerdi düşünürdük belki. Takviye yapmayacağız diye bir şey yok. Araştırıyoruz. Bir oyuncu almayı düşünüyoruz ama devre arası oyuncu bulunması zor... (Gökhan Gönül konusu) Londra'dayız transfer için. O sırada bu sağ bekten bir telefon geldi. 'Ben gelmek istiyorum, gelebilir miyim?' dedi. Aziz Yıldırım'ı 1.5 saatte razı etik. Aradık 'peki gel' dedik. 'Korkuyorum' dedi. Başkan aldı telefonu, 'Sen F.Bahçe'nin oyuncususun, kimse seni tehdit edemez' dedi. Buna rağmen insanlar hala 'Ben mutluluğa koştum' diyor. 2 milyon 250 bin euro Fenerbahçe verdi, Beşiktaş 1 milyon 750 bin euro. Demek ki başka bir şey var. Onu da medya bulsun."
SEBA'NIN ADAMLIĞINI ÖZLEDİK
"Beşiktaş da rakibimiz ama bunu başka nedenle söyledim. Beşiktaş Başkanı olarak FETÖ operasyonunda kenar süsüydük diyorsan, olmaz. Daha önce Seba'yı özledik dedim. TFF başkanı 'resmini yollayalım' dedi. Anlayışa bak. Biz, Seba'nın adamlığını özledik"
HAVUZDAN GEREKİRSE ÇIKARIZ
"Galatasara y'la biz fedakarlık ediyoruz havuzda. Bizim hakkımız 100 milyon euro. İki takımın hakkı 200 milyon euro. Eğerb iz havuzun yüzde 33-35'inin reytingini yapıyorsak hakkımız bu. Şimdi 30 milyon dolar küsür alıyoruz. Gerekirse havuzdan çıkarız."
AZİZ YILDIRIM DOĞRU ÇIKTI
"Biz, şimdi 'in'iz. 'Out' idik, 'in' olduk. Bizi artık herkes seviyor. Çünkü biz doğru çıktık. Aziz Yıldırım doğru ve haklı çıktı. Biz en büyük sivil toplum örgütüyüz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı yalnız spor kulübü başkanı değil lideridir."
OBRADOVİC'LE YÜRÜYECEĞİZ
"Fenerbahçe olarak basketboldan vazgeçme ihtimalimiz kalmadı artık. Çok iyi bir seyirci topluluğu var. Avrupa'da hep final oynamak, şampiyon olmak istiyoruz. Obradovic'le 2-3 sene anlaşma yapacağız. Geçen sezon 12 milyon euro zararımız vardı basketbolda. Sponsor için uğraşıyoruz. 23-25 milyon euro arası erkek takımının gideri var. Bunun 13 milyon euro'sunu çıkarıyoruz. Geri kalanı açık ama bunu finanse etmeye mecburuz."
VERGİLER AMATÖRE ...
"Yılda 100 milyon lira vergi ödüyoruz. Biz, bunu ödemeyelim diyoruz. Bu vergiler biriksin. Amatör branşlara ne harcıyorsak yıl sonunda onu mahsup edelim. Bunu sadece Fenerbahçe değil, bütün kulüpler için istiyoruz. Bununla tüm amatör branşları idare ederiz. İnşallah Cumhurbaşkanı 'evet' dedi."
EMRE MOR, MESSİ OLABİLİR
"Salih önemli bir oyuncu. Son 3 maçta kötü oynadı. 25 kişilik bir kadromuz var. Kimseye ayrıcalık yapmıyor hoca. Hepsiyle konuşuyoruz, sabredin oynayacaksınız, diye. Emre Mor, hakikaten pes... Ferdi oynuyor biraz ama gelişirse Messi gibi olabilir"
ZORYA'YI MANU ZOR YENDİ
"Ben, 'Zorya taş gibi takım' dedim. Herkes benimle alay etti. Ne oldu, Manchester United zor yendi... Türkiye olarak Ukrayna Milli Takımı'nı yenemedin. 5-3 Ukrayna lehine olurdu maç. Futbol artık kolay değil. Futbolda uluslararası seviye çok arttı. "
Emre BOL
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
'F.Bahçe'ye eşit muamele yapılmıyor' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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