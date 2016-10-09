Dar alanda kısa paslaşmalar
Advocaat’ın temel sorunlar olarak gördüğü konulara ağırlık veren sarı-lacivertliler, milli arada sürekli dar alanda sık paslaşmalar ve top rakipteyken pozisyon alma denemeleri yaptılar.
Milli arayı, önemli bir fırsat olarak gören Fenerbahçe bu süreyi temel eksiklikleri kapatmak üzerinde değerlendirdi. Hollanda'ya giden teknik direktör Dick Advocaat'ın yokluğunda takımı çalıştıran yardımcı hocalar Cor Pot, Mario Been ve Fatih Yıldız'ın özellikle pas konusunda takımı daha ileri götürmek için çalışmalar yaptırdığı öğrenildi. Sarı-lacivertli futbolcuların, Advocaat'ın temel sorun olarak pas ve savunma zaafiyetini görmesi sonucu, günlük idmanlarda dar alanda sık paslaşmalarla hücuma çıkma ve top rakipteyken savunma pozisyonu alma konusunda denemeler yaptığı bildirildi. Bu idmanlar takım izne çıkana kadar devam etti.
MİLLİLER İÇİN RAPOR İSTEDİ
Ayrıca teknik ekibin çalışmaları sonunda tüm oyuncuların bireysel fizik gücü haritalarının çıkarıldığı ve her futbolcu için kişisel antrenman programları uygulanırken, milli takımlardaki oyuncularının durumlarını da yakından takip eden Advocaat'ın yardımcılarından bu oyuncular için detaylı rapor istediği gelen haberler arasında.
TAKTİK İDMANLAR ARTACAK
Advocaat, kadro iskeletini büyük ölçüde oturttuğu ve eksiksiz çalışmalara başlandığında sistemini de tam anlamıyla yerleştireceği görüşünde. Sarı-lacivertli takım, milli aranın ardından tüm oyuncuların katılımıyla birlikte taktik çalışmalarına hız verecek.
MİLLİLER İÇİN RAPOR İSTEDİ
Ayrıca teknik ekibin çalışmaları sonunda tüm oyuncuların bireysel fizik gücü haritalarının çıkarıldığı ve her futbolcu için kişisel antrenman programları uygulanırken, milli takımlardaki oyuncularının durumlarını da yakından takip eden Advocaat'ın yardımcılarından bu oyuncular için detaylı rapor istediği gelen haberler arasında.
TAKTİK İDMANLAR ARTACAK
Advocaat, kadro iskeletini büyük ölçüde oturttuğu ve eksiksiz çalışmalara başlandığında sistemini de tam anlamıyla yerleştireceği görüşünde. Sarı-lacivertli takım, milli aranın ardından tüm oyuncuların katılımıyla birlikte taktik çalışmalarına hız verecek.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
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Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
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cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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