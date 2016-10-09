 Bugün de izinliler – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Bugün de izinliler

    Bugün de izinliler
    'de izin devam ediyor. Son çalışmasını cuma günü gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular, dünün ardından bugünü de dinlenerek geçirecek. Fenerbahçe, ligde oynayacağı Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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