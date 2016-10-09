Bugün de izinliler
Fenerbahçe'de izin devam ediyor. Son çalışmasını cuma günü gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular, dünün ardından bugünü de dinlenerek geçirecek. Fenerbahçe, ligde oynayacağı Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
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Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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