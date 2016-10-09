 Altyapı şov yaptı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Altyapı şov yaptı

    Altyapı şov yaptı
    altyapı takımları kendi kategorilerinde oynadığı maçlarda rakiplerini resmen dağıttılar. U14 ekibi, Gelişim Ligi'nin 5. haftasında karşılaştığı Beylerbeyispor'u 8-0 mağlup etti. Sarı- lacivertliler, U15'lerde de yine Beylerbeyispor oynadığı mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
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