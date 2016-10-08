Yüzde yüz hazırım
İdmanları artık aksatmayan Hollandalı yıldız, Advocaat’ın yardımcıları Cor Pot ve Mario Been’le görüşerek, “90 dakikayı çok rahat çıkartabilirim” dedi
Fenerbahçe'nin tartışılan adamı Robin van Persie, giderek hem moralini yükseltiyor hem de fiziksel kapasitesini... Güçsüz olduğu için bu sezon bazı maçlarda 18 kişilik kadrolara bile alınmayan Hollandalı forvet oyuncusu, bireysel çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı.
ÖDÜL MORAL VERDİ
Özel programla fizik kapasitesi arttırılan RvP, geçen haftadan beri takımla idmanlara çıkıyor. İşini, eskisi gibi asık bir suratla değil, büyük bir istek ve özveriyle yapıyor. 2013'te Manchester United formasıyla Aston Villa'ya attığı gol Premier Lig'de 1992'den bu yana atılan en güzel gol seçilen Van Persie, bunun da moraliyle dünkü idmanda coştu. Son Osmanlı maçında 45 dakika sahada kalan, 1 de gol atan golcü futbolcu, fiziki yeterliliğini giderek artırıyor. Van Persie, Dün Dick Advocaat'ın yardımcıları Cor Pot ve Mario Been'le bir görüşme yaparak son durumu hakkında bilgi verdi,
"Ben hazırım. Artık 90 dakikayı bile çıkartabilirim" dedi.
HEDEFİ MANU
Advocaat'ın, Hollanda'ya gitmeden önce Van Persie ile yaptığı görüşmede, "Kendini iyi hazırlarsan Alanyaspor maçında seni ilk 11'de görevlendirebilirim" sözü verdiği öğrenildi. 33 yaşındaki tecrübeli yıldızın asıl hedefinin 20 Ekim'deki Manchester United maçında ilk 11'de sahaya çıkmak olduğu belirtildi.
Emre BOL
ÖDÜL MORAL VERDİ
Özel programla fizik kapasitesi arttırılan RvP, geçen haftadan beri takımla idmanlara çıkıyor. İşini, eskisi gibi asık bir suratla değil, büyük bir istek ve özveriyle yapıyor. 2013'te Manchester United formasıyla Aston Villa'ya attığı gol Premier Lig'de 1992'den bu yana atılan en güzel gol seçilen Van Persie, bunun da moraliyle dünkü idmanda coştu. Son Osmanlı maçında 45 dakika sahada kalan, 1 de gol atan golcü futbolcu, fiziki yeterliliğini giderek artırıyor. Van Persie, Dün Dick Advocaat'ın yardımcıları Cor Pot ve Mario Been'le bir görüşme yaparak son durumu hakkında bilgi verdi,
"Ben hazırım. Artık 90 dakikayı bile çıkartabilirim" dedi.
HEDEFİ MANU
Advocaat'ın, Hollanda'ya gitmeden önce Van Persie ile yaptığı görüşmede, "Kendini iyi hazırlarsan Alanyaspor maçında seni ilk 11'de görevlendirebilirim" sözü verdiği öğrenildi. 33 yaşındaki tecrübeli yıldızın asıl hedefinin 20 Ekim'deki Manchester United maçında ilk 11'de sahaya çıkmak olduğu belirtildi.
Emre BOL
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Yüzde yüz hazırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.