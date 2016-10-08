 Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu

    Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu

    Bonservisi 'da olan ancak ülkesinin ekiplerinden Independiente Medellin'de kiralık oynayan Kolombiyalı 10 numara , 'nin kapısından döndüğünü söyledi.

    Radio En La Red'e konuşan 23 yaşındaki yıldız, "Sezon başında İstanbul'a gidiyordum... Anlaşma tamamdı, ben de gitmeye hazırdım. Ancak Vitor Pereira takımdan ayrıldı, transferim gerçekleşmedi" dedi. Quintero, 'ya gitmeden önce de 'den bir takımın kendisini istediğini söyledi, takım ismi vermedi.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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