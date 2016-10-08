Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu
Bonservisi Porto'da olan ancak ülkesinin ekiplerinden Independiente Medellin'de kiralık oynayan Kolombiyalı 10 numara Juan Quintero, Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü söyledi.
Radio En La Red'e konuşan 23 yaşındaki yıldız, "Sezon başında İstanbul'a gidiyordum... Anlaşma tamamdı, ben de gitmeye hazırdım. Ancak Vitor Pereira takımdan ayrıldı, transferim gerçekleşmedi" dedi. Quintero, Porto'ya gitmeden önce de Türkiye'den bir takımın kendisini istediğini söyledi, takım ismi vermedi.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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