Neustadter, Rubin Kazan’la flört ediyor
Sarı-lacivertli ekipte formayı unutan Roman Neustadter, bu durumdan oldukça rahatsız.
Alman asıllı Rus oyuncunun, "Fenerbahçe'ye yedekte beklemeye gelmedim. Kariyerimin geri gitmesine izin veremem" diyerek ayrılık planları yaptığı öğrenildi. Neustadter'in, daha önce Fenerbahçe için reddettiği ülkesinin ekiplerinden Rubin Kazan'la yeniden temas kurduğu, devre arasında sürpriz bir ayrılık yaşanabileceği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe'de son üç lig maçında sadece 3 dakika görev yaptı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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