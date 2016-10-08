 Neustadter, Rubin Kazan’la flört ediyor – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Neustadter, Rubin Kazan’la flört ediyor

    Neustadter, Rubin Kazan’la flört ediyor

    Sarı-lacivertli ekipte formayı unutan Roman Neustadter, bu durumdan oldukça rahatsız.

    Alman asıllı Rus oyuncunun, "'ye yedekte beklemeye gelmedim. Kariyerimin geri gitmesine izin veremem" diyerek ayrılık planları yaptığı öğrenildi. Neustadter'in, daha önce için reddettiği ülkesinin ekiplerinden Rubin Kazan'la yeniden temas kurduğu, devre arasında sürpriz bir ayrılık yaşanabileceği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe'de son üç lig maçında sadece 3 dakika görev yaptı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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