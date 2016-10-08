 ManU yedeklerle çıkacak – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    ManU yedeklerle çıkacak

    ManU yedeklerle çıkacak

    Zorlu , ve M.City maçları arasında ile karşılaşacak olan İngiliz devinde Jose Mourinho’nun ekibimize karşı az forma şansı bulan oyuncularına şans vereceği öğrenildi

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , lideri olduğu grupta en zorlu mücadelesini belki de Manchester United'a karşı verecek. 20 Ekim'deki karşılaşma Old Trafford'da oynanacak. ManU, bu maçtan üç gün önce deplasmanda 'la karşılaşacak. F.Bahçe'yi ağırladıktan sonra ise deplasmanına gidecek; ardından 26 Ekim'de Lig Kupası'nda sahasında Manchester City ile oynayacak.

    F.BAHÇE'YE MÜJDELİ HABER
    Manchester United, ligde 7 maç sonunda 13 puanla 6. sırada. Lider Manchester City ile puan farkı 5 olan ManU'da Liverpool, Chelsea ve City maçları kritik önemde. Yaşanacak puan kayıpları, Mourinho'nun durumunu daha da zorlaştıracak. Portekizli hoca, bu yüzden maçını ikinci plana atmış durumda. ITV'de yayınlanan programda, Mourinho'nun bu üç zorlu maçı riske atmayacağı vurgulanırken, F.Bahçe'ye karşı yedek bir kadro ile takımını sahaya süreceği belirtildi.

    MAÇA GİTMEYEN TARAFTARA CEZA
    Manchester United, bir taraftarına çok ilginç bir ceza verdi. 30 yıldan fazla süredir kombine bilet alarak ManU'ya destek veren 58 yaşındaki Graeme Clarke isimli taraftar, takımının 27 Ağustos tarihinde Hull City ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya gitmedi. Clarke, bunu bedelini ağır ödedi. Manchester United yönetimi, Sir Alex Ferguson tribünlerinde 800 sterlinlik kombine bileti olan Clarke'a, kulübe bildirmeden maça gitmediği ve yerini boş bıraktığı için 12 ay süreyle deplasman karşılaşmalarından men etti.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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