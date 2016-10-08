ManU yedeklerle çıkacak
Zorlu Liverpool, Chelsea ve M.City maçları arasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz devinde Jose Mourinho’nun ekibimize karşı az forma şansı bulan oyuncularına şans vereceği öğrenildi
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lideri olduğu grupta en zorlu mücadelesini belki de Manchester United'a karşı verecek. 20 Ekim'deki karşılaşma Old Trafford'da oynanacak. ManU, bu maçtan üç gün önce deplasmanda Liverpool'la karşılaşacak. F.Bahçe'yi ağırladıktan sonra ise Chelsea deplasmanına gidecek; ardından 26 Ekim'de Lig Kupası'nda sahasında Manchester City ile oynayacak.
F.BAHÇE'YE MÜJDELİ HABER
Manchester United, ligde 7 maç sonunda 13 puanla 6. sırada. Lider Manchester City ile puan farkı 5 olan ManU'da Liverpool, Chelsea ve City maçları kritik önemde. Yaşanacak puan kayıpları, Mourinho'nun durumunu daha da zorlaştıracak. Portekizli hoca, bu yüzden Fenerbahçe maçını ikinci plana atmış durumda. ITV'de yayınlanan programda, Mourinho'nun bu üç zorlu maçı riske atmayacağı vurgulanırken, F.Bahçe'ye karşı yedek bir kadro ile takımını sahaya süreceği belirtildi.
MAÇA GİTMEYEN TARAFTARA CEZA
Manchester United, bir taraftarına çok ilginç bir ceza verdi. 30 yıldan fazla süredir kombine bilet alarak ManU'ya destek veren 58 yaşındaki Graeme Clarke isimli taraftar, takımının 27 Ağustos tarihinde Hull City ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya gitmedi. Clarke, bunu bedelini ağır ödedi. Manchester United yönetimi, Sir Alex Ferguson tribünlerinde 800 sterlinlik kombine bileti olan Clarke'a, kulübe bildirmeden maça gitmediği ve yerini boş bıraktığı için 12 ay süreyle deplasman karşılaşmalarından men etti.
F.BAHÇE'YE MÜJDELİ HABER
Manchester United, ligde 7 maç sonunda 13 puanla 6. sırada. Lider Manchester City ile puan farkı 5 olan ManU'da Liverpool, Chelsea ve City maçları kritik önemde. Yaşanacak puan kayıpları, Mourinho'nun durumunu daha da zorlaştıracak. Portekizli hoca, bu yüzden Fenerbahçe maçını ikinci plana atmış durumda. ITV'de yayınlanan programda, Mourinho'nun bu üç zorlu maçı riske atmayacağı vurgulanırken, F.Bahçe'ye karşı yedek bir kadro ile takımını sahaya süreceği belirtildi.
MAÇA GİTMEYEN TARAFTARA CEZA
Manchester United, bir taraftarına çok ilginç bir ceza verdi. 30 yıldan fazla süredir kombine bilet alarak ManU'ya destek veren 58 yaşındaki Graeme Clarke isimli taraftar, takımının 27 Ağustos tarihinde Hull City ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya gitmedi. Clarke, bunu bedelini ağır ödedi. Manchester United yönetimi, Sir Alex Ferguson tribünlerinde 800 sterlinlik kombine bileti olan Clarke'a, kulübe bildirmeden maça gitmediği ve yerini boş bıraktığı için 12 ay süreyle deplasman karşılaşmalarından men etti.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
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Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
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Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
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....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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