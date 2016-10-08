Hulusi Akar Paşa F.Bahçe üyesi çıktı
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Fenerbahçe üyesi olduğu ortaya çıktı.
Sarılacivertli yönetici Şekip Mosturoğlu'nun oğlu Batu Mosturoğlu, sosyal medya hesabından kulübün üye almanağını paylaşarak, "Hulusi Paşa da kulüp üyemiz" diye mesaj yazdı. Almanağa göre Hulusi Akar, 2008 yılında 15724 numarasıyla Fenerbahçe'ye üye olmuş.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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