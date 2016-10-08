 Hulusi Akar Paşa F.Bahçe üyesi çıktı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Paşa F.Bahçe üyesi çıktı

    Hulusi Akar Paşa F.Bahçe üyesi çıktı

    Genelkurmay Başkanı 'ın üyesi olduğu ortaya çıktı.

    Sarılacivertli yönetici Şekip Mosturoğlu'nun oğlu Batu Mosturoğlu, sosyal medya hesabından kulübün üye almanağını paylaşarak, "Hulusi Paşa da kulüp üyemiz" diye mesaj yazdı. Almanağa göre , 2008 yılında 15724 numarasıyla 'ye üye olmuş.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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