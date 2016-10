F.Bahçe için hemen geldim

Bahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow Fenerbahçe gazetesine verdiği röpartajda sarı-lacivertli kulübe olan sevgisini anlattı. F.Bahçe'ye her zaman özlem duyduğunu belirten golcü, "Al Ahli'de 'F.Bahçe'ye kiralık gidebilir miyim' diye sordum. Bunun mümkün olduğunu görünce hiç düşünmeden buraya geldim. İyi ki de gelmişim" diye konuştu. Sow, Beşiktaş'tan da teklif almasına rağmen sarı- lacivertlilere geldiğini bildirip "F.Bahçe çok büyük bir kulüp ve her sene şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Lige şanssız başladık ama şu an çok iyiyiz. F.Bahçe formasına saygılı olmak zorundayız" ifadesini kullandı. Yıldız oyuncu, taraftarların desteği için de şu yorumu yaptı: "İçimden yere eğilip onlara teşekkür etmek geliyor. Beni kalpten etkiledikleri için teşekkürler."Sow, Avrupa Ligi'ndeki şansları hakkında da açıklamada bulundu. Şampiyonlar Ligi ağırlığında bir grupta olduklarının altını çizen golcü, "Grup zor ama her şey mümkün. Feyenoord galibiyeti ile lider olduk. 2012-2013'te yaptığımızı bir kez daha yapmak istiyoruz. Takımda o dönemden arkadaşlarımız da var, o günleri bir kez daha yaşamak istiyoruz. O zaman finale çıkabilirdik, fakat finali son anda bir golle kaybettik" diye konuştu.Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba, kankası Sow'un Senegal Milli Takımı'na çağrılması hakkında konuştu. "Sow'un takıma alınması mantıklı ama geç oldu" diyen Demba Ba, "Neden bu kadar uzun süre ayrı kaldığını da anlamadım. Geçen sezon Dubai'de de iyiydi. F.Bahçe'yi daha ileriye taşımak için döndü" ifadelerini kullandı.