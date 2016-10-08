"FB TV'ye bile çıkmayın"
Fenerli futbolcular, bundan böyle FB TV’ye de dahil olmak üzere röportaj veremeyecek
Sağlık kontrollerini yaptırmak için hafta başından beri ülkesi Hollanda'da bulunan Advocaat, yardımcıları kanalıyla futbolcularına röportaj yasağı koydu. FB TV'nin de yasak kapsamında olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli hocanın, "Takım çok mu iyi ki çıkıp konuşuyorlar. Ne anlatıyorlar, doğrusu çok merak ediyorum. Şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz, şahaneyiz mi diyorlar. Artık yasak! Kimse hiçbir yere röportaj vermeyecek" dediği öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım da geçenlerde futbolcu yakınlarının Samandıra'ya girişini yasaklamıştı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu
Toplam 5
Yorum
Fb'li Katılıyorum erick sol ayaklı, tam ihtiyacımız olan bir oyuncu emre belözoğlu'nun daha genç ve daha yenetekli versiyonu maliyeti fazla değil
- Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu
Toplam 5
Yorum
Fb'li Meksika liginde Pachuca forması giyiyor, Meksika milli takımı oyuncusu orta sahada oyuna yön verebilecek golü asisti çok, araştır.
- Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi
Toplam 22
Yorum
a.b niye çıldırayım ki kıskanmış bence
"FB TV'ye bile çıkmayın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.