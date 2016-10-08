 "FB TV'ye bile çıkmayın" – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    "FB TV'ye bile çıkmayın"

    "FB TV'ye bile çıkmayın"

    Fenerli futbolcular, bundan böyle FB TV’ye de dahil olmak üzere röportaj veremeyecek

    Sağlık kontrollerini yaptırmak için hafta başından beri ülkesi Hollanda'da bulunan Advocaat, yardımcıları kanalıyla futbolcularına röportaj yasağı koydu. FB TV'nin de yasak kapsamında olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli hocanın, "Takım çok mu iyi ki çıkıp konuşuyorlar. Ne anlatıyorlar, doğrusu çok merak ediyorum. Şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz, şahaneyiz mi diyorlar. Artık yasak! Kimse hiçbir yere röportaj vermeyecek" dediği öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım da geçenlerde futbolcu yakınlarının Samandıra'ya girişini yasaklamıştı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:42
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