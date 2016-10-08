 Emenike çok kibar ve çok kaliteli biri – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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HEPSİ
    08 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    çok kibar ve çok kaliteli biri

    Emenike çok kibar ve çok kaliteli biri
    , mevkidaşı Emenike için de övgü dolu ifadeler kullandı. Nijeryalı oyuncunun çok kibar olduğunun altını çizen Sow, gol sevinçlerini birlikte kutladıkları için "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri Emenike ile hep çok iyi anlaştık. Emenike çok kibar, çok kaliteli, sevdiğim ve takdir ettiğim bir insan. Burada 1 yıl birlikte şampiyonluk da yaşadık. O yıl da çok iyi geçmişti bizim için" yorumunu yaptı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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