Emenike çok kibar ve çok kaliteli biri
Sow, mevkidaşı Emenike için de övgü dolu ifadeler kullandı. Nijeryalı oyuncunun çok kibar olduğunun altını çizen Sow, gol sevinçlerini birlikte kutladıkları Emenike için "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri Emenike ile hep çok iyi anlaştık. Emenike çok kibar, çok kaliteli, sevdiğim ve takdir ettiğim bir insan. Burada 1 yıl birlikte şampiyonluk da yaşadık. O yıl da çok iyi geçmişti bizim için" yorumunu yaptı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Emenike çok kibar ve çok kaliteli biri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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