‘Sevinmeye vaktimiz yok’
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Ekpe Udoh, kupanın kendilerini sezon öncesi motive ettiğini söyledi. Udoh, "Kupayı kazandığımız için mutluyuz. Ancak pazartesi, ligimiz başlıyor. Sevinmek için pek fazla vaktimiz de yok. Hedefimiz bu sezon yine tüm kulvarlarda başarılı olmak" dedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:01
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