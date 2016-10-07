 ‘Sevinmeye vaktimiz yok’ – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Sevinmeye vaktimiz yok’

    ‘Sevinmeye vaktimiz yok’
    Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız ismi , kupanın kendilerini sezon öncesi motive ettiğini söyledi. Udoh, "Kupayı kazandığımız için mutluyuz. Ancak pazartesi, ligimiz başlıyor. Sevinmek için pek fazla vaktimiz de yok. Hedefimiz bu sezon yine tüm kulvarlarda başarılı olmak" dedi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:01
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