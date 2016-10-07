 Komando Fener – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Komando Fener

    Komando Fener

    Advocaat’ın milli ara için hazırladığı programın olumlu etkileri şimdiden hissedilmeye başlandı. Fatih Yıldız kondisyon Mario Been ise taktik çalışmalarla oyunculara nefes aldırmıyor.

    'de milli maç arasına rağmen mesai tam gaz devam ediyor. Takımı yardımcılarına teslim eden teknik direktör Dick Advocaat'ın verdiği rapor doğrultusunda tesislerde adeta komando eğitimi uygulanıyor. Bir gün çift, bir gün tek idman yapan sarılacivertli oyuncuların hırsı dikkat çekerken, kondisyon seviyesinin yükselmeye başladığı şimdiden gözle görülür şekilde hissediliyor.

    Advocaat eksiklerine göre oyuncuları 3 gruba ayırırken, Van Persie gibi bireysel çalışmaya ihtiyacı olanlar Fatih Yıldız nezaretinde çalışıyor. Teknik antrenmanları Cor Pot, taktik antrenmanları ise Mario Been yönetiyor.

    SABAH SAHADA, AKŞAM SALONDA
    Alanyaspor maçına bilenen sarı-lacivertli takımda dün çift idman günüydü. Can Bartu Tesisleri'nde sabah koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ilk çalışmada futbolcular, dar alanda hücum ve defans organizasyonlarının ardından yine dar alanda çift kale maçlar oynadı. Karşılaşmaların ardından en iyi performansı sergileyen takım toplu halde poz verdi. Milli takımlarda bulunan Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı. Kanarya, akşam salonda dayanıklılık çalışması ile günü tamamladı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:02
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