 Hazırlıklar eksik sürüyor – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Hazırlıklar eksik sürüyor

    Hazırlıklar eksik sürüyor

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı Aytemiz maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanın, dayanıklılık çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

    Çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer'in katılmadığı kaydedildi.

    , Aytemiz maçı hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından 10 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:35
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