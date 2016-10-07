Hazırlıklar eksik sürüyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanın, dayanıklılık çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.
Çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer'in katılmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından 10 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:35
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Toplam 1
Yorum
A.İhsan NAmlı maçı televizyon verecek mi
- Önce hüzün sonra bayram
Toplam 7
Yorum
forever1903 arda gibi bir liderin eksikligi belli böyle maclarda, takimi sakinlestirecek, organize edebilecek oyuncu yok bizde
- Gökhan Gönül'den iyi haber
Toplam 1
Yorum
karakartal Gökhan gönül gibi yüksek karakterli,yetenekli,tecrübeli bir isme lig naratonu boyunca çok ihtiyacımız olacak,iyileşmesi çok sevindirici bir haber,umarım Kayseri maçına kadar hazır hale gelir.
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