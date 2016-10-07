 Fernandao’dan dönüş müjdesi – Fotomaç – 07 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan dönüş müjdesi

    Fernandao’dan dönüş müjdesi
    Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Jose Fernandao, sahalara dönmek için gün saydığını söyledi. Brezilyalı forvet, "Milli maç arası güzel bir fırsat oldu. Bir MR daha çektireceğim. Sonra takıma katılmayı umuyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernandao’dan dönüş müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.