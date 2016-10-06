 Yoğun tempoya hazırlıyor – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Yoğun tempoya hazırlıyor

    Yoğun tempoya hazırlıyor
    Teknik direktör Dick Advocaat, milli ara sonrası takımı yoğun tempoya hazırlamaya çalışıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, önce ardından Manchester United karşılaşmalarına Avrupa ve ligde iddialarının devam edeceği maçlar gözüyle bakıyor. Bu bağlamda oyuncularından tam kapasite hazır olmalarını istiyen Advocaat, çalışmaları yoğun programla yaptırıyor.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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