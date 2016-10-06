 Valbuena itirafı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Valbuena itirafı

    Valbuena itirafı
    Yazın F.Bahçe'nin gündemine gelen Mathieu Valbuena için 'un hocası Gerard Houllier'den açıklama geldi. Houllier, "Valbuena bu yaz bir Türk kulübü ile temastaydı ancak ailesi 'ye gitmek istemedi. Ocakta ayrılma fırsatı oluşursa, gidebilir" dedi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:19
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