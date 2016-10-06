Takım uçağını ziyaret ettiler

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali içinde gerçekleştirilen organizasyonda, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Önder Fırat, sarı-lacivertli



futbolcular Josef de Souza ile Fernandao, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Melih Mahmutoğlu, Bogdan Bogdanovic ve Luigi Datome yer aldı.



UÇAĞIN ÖNÜNDE POZ VERDİLER



Sarı-lacivertli yönetici ve sporcular, üzerinde Fenerbahçe Kulübü logosu ile sarı-lacivert renkler bulunan uçağın önünde basın mensuplarına poz



verdi. Fenerbahçe uçağının tanıtımı için fuara gelen sarı-lacivertli sporculara, katılımcıların ilgisi de çok yüksek oldu. Fenerbahçeli futbolcu ve basketbolcuları gören çok sayıda kişi, onlarla fotoğraf çektirdi.



Borajet Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Akol, Fenerbahçe Kulübü ile yaptıkları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, sarı-lacivertli yönetici Önder Fırat ise kendileri için hazırlanan uçağı çok beğendiklerini vurguladı.



Fenerbahçeli basketbolcular da uçağı çok beğendiklerini aktarırlarken, sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla başlamış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve daha nice kupalar kazanmak istediklerini söylediler.



Melih Mahmutoğlu, "Bizim için de çok önemli. Borajet Ailesine ve camiamıza kutlu olsun. Kupayı taraftarlarımıza armağan ettik" dedi.



Luigi Datome ise "Harika bir başlangıç oldu. Bu uçakla ilgili çok güzel duygular uyandı bizde sezonun başında. Ligin başlaması için sabırsızlanıyoruz. İnşallah birlikte şampiyonluğa uçacağız" ifadelerini kullandı..



Bogdan Bogdanovic ise "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sezona böyle bir şekilde adım atmak harikaydı. Borajet'e de teşekkür ediyorum" dedi.



Josef de Souza sezon içinde başarılı olacaklarına inandıklarını belirtirken, geride kalan sezonda teknik direktör Vitor Pereira'nın da kendisinden



hücuma katkı vermesini istediğini aktardı. De Souza, "Bu sezon, daha fazla gol atmam ve asist yapmam gerektiği kafama koydum. Takımıma bu anlamda da katkı sağlayabilmeliyim. Bu anlamda sezon benim için iyi başladı. Daha fazla gol ve asistle katkımı artırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Fernandao ise "Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. En hızlı şeklide takımıma katılmak istiyorum. Son MR'ın da sonucuna göre kadroya dönmeyi umuyorum. Milli takımlara gitmeyen arkadaşlarımızla güzel bir



çalışma süreci geçiriyoruz. Kendimizi ligin kalan kısmına en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ve bunun için önümüzdeki bu milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirip, yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.