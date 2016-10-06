 Takım ruhunu yakaladık – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Takım ruhunu yakaladık

    Takım ruhunu yakaladık
    Hasan Ali Kaldırım, takımda işlerin yoluna girmeye başladığını bu sözlerle açıkladı: "İyi bir hava yakaladık. Herkes durumun farkında, formanın verdiği sorumlulukları bizler biliyoruz, her şeyin farkındayız." FB TV'ye konuşan tecrübeli oyuncu, herkesin istekli bir şekilde çalıştığını belirterek "Maç kazanmaya başladıkça hepimizin öz güveni arttı. Kimsenin bir sorunu yok. Kötü başladık ama son bir ay gösterdi ki şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" diye konuştu. Sarı-lacivertli futbolcu, teknik direktör Advocaat ile ilgili de "Çok tecrübeli ve çok sakin. Bize olan güveni performansımızı artırıyor" ifadesini kullandı.

    'TARAFTARSIZ BİZ BİR HİÇİZ'
    Hasan Ali taraftarlara da methiyeler dizerek destek beklediklerini anlattı: "Güzel maçlar bizi bekliyor. Manchester maçlarında umut ediyoruz ki taraftarımız da bizi yalnız bırakmaz. Geçen yıl taraftarlarımızla inanılmaz bir atmosfer vardı stadımızda. Umarım onların önünde güzel maçlar seyrettiririz. Biz taraftarsız bir hiçiz."
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:58
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