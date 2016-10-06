 Şampiyon F.Bahçe – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Şampiyon F.Bahçe

    Şampiyon F.Bahçe

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden kupasını alan F.Bahçeli oyuncular büyük bir sevinç yaşadı. Kanarya 6. kez en büyük kupayı müzesine götürmeyi başardı.

    Basketbolda 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes'i 77-69 yenen kazandı. Karşılaşmanın ilk 1,5 dakikasında her iki takım da sayı atma başarısı gösteremedi. , ilk basketini Vesely ile bulurken, Fenerbahçe, ilk çeyreği 15-9 üstün geçti. İkinci periyoda da iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Datome'nin skorer oyununu sürdürmesiyle sarı-lacivertliler soyunma odasına 39-27 önde gitti.



    Anadolu Efes, üçüncü periyodun ilk dakikalarında pota altını etkili kullandı. Dunston, Thomas ve Honeycutt ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı 8 sayıya düşürdü: 42-34. Fenerbahçe, Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle rakibinin farkı daha fazla kapatmasına izin vermedi ve çeyrek, 64-56 sarı-lacivertli takım lehine geçildi. Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta, rakip savunmayı Ali Muhammed ve Udoh ile aşan Fenerbahçe, rakibinin öne geçme çabalarına izin vermedi ve karşılaşmadan 77-69 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

    EN DEĞERLİ OYUNCU ALİ MUHAMMED
    Ankara Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı. Fenerbahçeli oyuncular ödüllerini ve kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
    Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6. kez müzesine götüren Fenerbahçeli basketbolcular, kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.
    Anadolu Efesli oyunculara ikincilik ödülünü Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay takdim etti.
    Maçın en değerli oyuncusu Fenerbahçe'den Ali Muhammed seçildi. Ali Muhammed ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın elinden aldı.
    Sarı-lacivertli ekip, geride kalan sezon elde ettiği Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonluğunun ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürdü. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kez 1989-1990 sezonunda 'ı 95-86 mağlup ederek kazanan sarı-lacivertli ekip, 1990- 1991,1993-1994, 2006-2007 ve 2012-2013 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

    CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR
    Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Obradovic, seremoni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylediğinin sorulması üzerine, "Burada olduğu ve basketbola destek verdiği için kendisine teşekkür ettim. Herkesin basketbolun içinde yer alması çok önemli" şeklinde yanıt verdi.
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maçı Şeref Tribünü'nden büyük bir dikkatle takip etti, minik bir taraftarla da yakından ilgilendi.

    BALABAN: HEDEF AVRUPA
    F.Bahçe Asbaşkanı Salih Ozan Balaban, basketbolda 32. Cumhurbaflkanl›ğı Kupası'nı elde eden sarı- lacivertli takımın, sezon sonu hedefinin THY Avrupa Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi. Ozan Balaban, "Kaldığımız yerden başladık. Hedef Avrupa Şampiyonluğu" dedi.

    VİDEO | CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI FENERBAHÇE'NİN

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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