Şampiyon F.Bahçe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden kupasını alan F.Bahçeli oyuncular büyük bir sevinç yaşadı. Kanarya 6. kez en büyük kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Anadolu Efes, üçüncü periyodun ilk dakikalarında pota altını etkili kullandı. Dunston, Thomas ve Honeycutt ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı 8 sayıya düşürdü: 42-34. Fenerbahçe, Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle rakibinin farkı daha fazla kapatmasına izin vermedi ve çeyrek, 64-56 sarı-lacivertli takım lehine geçildi. Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta, rakip savunmayı Ali Muhammed ve Udoh ile aşan Fenerbahçe, rakibinin öne geçme çabalarına izin vermedi ve karşılaşmadan 77-69 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.
EN DEĞERLİ OYUNCU ALİ MUHAMMED
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı. Fenerbahçeli oyuncular ödüllerini ve kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6. kez müzesine götüren Fenerbahçeli basketbolcular, kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.
Anadolu Efesli oyunculara ikincilik ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay takdim etti.
Maçın en değerli oyuncusu Fenerbahçe'den Ali Muhammed seçildi. Ali Muhammed ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın elinden aldı.
Sarı-lacivertli ekip, geride kalan sezon elde ettiği Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonluğunun ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürdü. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek kazanan sarı-lacivertli ekip, 1990- 1991,1993-1994, 2006-2007 ve 2012-2013 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.
CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Obradovic, seremoni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylediğinin sorulması üzerine, "Burada olduğu ve basketbola destek verdiği için kendisine teşekkür ettim. Herkesin basketbolun içinde yer alması çok önemli" şeklinde yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maçı Şeref Tribünü'nden büyük bir dikkatle takip etti, minik bir taraftarla da yakından ilgilendi.
BALABAN: HEDEF AVRUPA
F.Bahçe Asbaşkanı Salih Ozan Balaban, basketbolda 32. Cumhurbaflkanl›ğı Kupası'nı elde eden sarı- lacivertli takımın, sezon sonu hedefinin THY Avrupa Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi. Ozan Balaban, "Kaldığımız yerden başladık. Hedef Avrupa Şampiyonluğu" dedi.
VİDEO | CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI FENERBAHÇE'NİN
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 39
Yorum
ahmet Mustafacim sen maclari ya izlemiyorsun ya da yanlis maclari izliyosun :) Besiktas hakkiyla gecen yil sampiyon oldu . Bu yilda en iyi Bjk
- Başakşehir farkı
Toplam 2
Yorum
Hoca Türkiyenin tartismasiz en iyi hocasi. Belki Senol Hoca ile kiyaslarsaniz tartisiriz. Geri kalanlar ile konusmam dahi
- Golü attı sustu
Toplam 4
Yorum
FERDİ ÖZTÜRK Arkadaşlar insanoğlu nankördür bırakın şurda bir kaç yıl daha oynasın Kaptanın hakkıdır Galatasaraya bu kadar üst seviyede hizmet veren birisi form tutmadı diye yerden yere vurmak nankörlüktür Galatasarayda çok gereksiz insanlar top koşturdu futbolla alakası olmayan insanlar ilk 11 e çıktı Selçuk inan hem galatasarayın hemde milli takımın değerli oyunculaından takımı sırtlayan emektar oyunculardan biridir emeğe saygı gösterelim Selçuk inan futbolculuk kariyeri bitsede Galatasaraya hizmet etmesi gereken önemli kişilerdendir takımın kimyasını takımın iskeletini oluşturacak hem tecrübe hemde bilgiye sahip birisidir.
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