 Sakatlar için seferberlik – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Sakatlar için seferberlik

    Sakatlar için seferberlik
    F.Bahçe'de milli arada sakat oyuncuların tedavisi için seferberlik ilan edildi. Lens, Hasan Ali ve Fernandao için maçı dönüş maçı olarak planlanıyor. Sakatlığı tamamen geçen Fernandao'nun yanı sıra ve Hasan Ali'nin de iyileşmesi umuluyor.

    HOCANIN GÖZÜ GENÇLERDE
    Sakatlar ve milli takımlara verilen oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle F.Bahçe teknik direktörü Advocaat idmanlarda genç takımdan da bazı takviye oyuncular alacak. Advocaat'ın genç takımdan; Savaş, Caner, Erdi ve Muhammed'i de A takımla çalıştırması bekleniyor.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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