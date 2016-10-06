 İcraat var sonuç yok – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    İcraat var sonuç yok

    İcraat var sonuç yok

    Sarı-lacivertliler, ligin en çok gol pozisyonuna giren (40) ve kalesinde en az pozisyon veren (18) takımı olmasına rağmen bunu skor tabelasına yansıtamadı.

    Süper Lig'de ilk 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan toplayan Fenerbahçe, ezeli rakipleri ve Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer aldı. Sarı-lacivertli takım skor ve puan olarak kötü bir grafik çizerken, buna karşılık ligin en fazla pozisyona giren ve en az pozisyon veren takımı olarak dikkat topladı. Kanarya geride kalan 6 haftada 40 kez pozisyona girmesine rağmen 11 gol atabildi. Pozisyonları golle sonuçlandırma oranı yüzde 27.5 oldu.

    2 TOPTAN 1'İ İÇERDE
    , rakiplerine ise geride kalan haftalarda sadece 18 pozisyon verdi. Sarı-lacivertliler ligin en az gol pozisyonu veren ekibi olmasına rağmen, bu pozisyonların 8'inde topu kalesinde gördü. Yüzde 44 gibi çok yüksek bir 'pozisyon-gol yeme' oranına ulaşan Kanarya, bu nedenle istediği puanları toplayamadı ve ligde zirvenin uzağında kaldı. Teknik heyet, milli arada savunma ve son vuruş konusundaki çalışmalara ağırlık vererek bu sorunu gidermeyi hedefliyor.

    GOLLERİN 5'İ PAŞA'YA
    F.Bahçe'nin ligde attığı 11 golün 5'i Kasımpaşa maçında geldi. Diğer 6 gol Kayserispor (3-3), Gaziantep (2-1) ve başkentteki Osmanlıspor (1-1) karşılaşmalarında atıldı. Başakşehir (0-1) ve (0-1) mücadeleleri ise gol atılamadan bitirildi. Bu da pozisyon zenginliğinin tabelaya yansımamasına neden oldu. Başakşehir karşısında 4'ü isabetli 11 şut; maçında 4'ü kaleyi bulan 7 şut çeken sarı-lacivertliler, gole ulaşamadı.

    DURAN TOPTAN 5 GOL
    Kanarya ligde attığı 11 golün 5'ini duran toplardan buldu. Üstelik bu 5 gol içinde penaltı yok. Hava toplarında yüzde 58'lik başarı yüzdesi Süper Lig'in en iyisi. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira yönetiminde geçen sezon ligin tamamında 6'sı penaltıdan olmak üzere 14 duran top golü atmıştı. Duran toplardan 34 maçta penaltı hariç 8 gol bulan Vitor Pereira'ya karşılık, Advocaat'ın takımı sadece 6 haftada 5 duran top golü kaydetti.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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