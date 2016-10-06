İcraat var sonuç yok
Sarı-lacivertliler, ligin en çok gol pozisyonuna giren (40) ve kalesinde en az pozisyon veren (18) takımı olmasına rağmen bunu skor tabelasına yansıtamadı.
2 TOPTAN 1'İ İÇERDE
Fenerbahçe, rakiplerine ise geride kalan haftalarda sadece 18 pozisyon verdi. Sarı-lacivertliler ligin en az gol pozisyonu veren ekibi olmasına rağmen, bu pozisyonların 8'inde topu kalesinde gördü. Yüzde 44 gibi çok yüksek bir 'pozisyon-gol yeme' oranına ulaşan Kanarya, bu nedenle istediği puanları toplayamadı ve ligde zirvenin uzağında kaldı. Teknik heyet, milli arada savunma ve son vuruş konusundaki çalışmalara ağırlık vererek bu sorunu gidermeyi hedefliyor.
GOLLERİN 5'İ PAŞA'YA
F.Bahçe'nin ligde attığı 11 golün 5'i Kasımpaşa maçında geldi. Diğer 6 gol Kayserispor (3-3), Gaziantep (2-1) ve başkentteki Osmanlıspor (1-1) karşılaşmalarında atıldı. Başakşehir (0-1) ve Bursaspor (0-1) mücadeleleri ise gol atılamadan bitirildi. Bu da pozisyon zenginliğinin tabelaya yansımamasına neden oldu. Başakşehir karşısında 4'ü isabetli 11 şut; Bursaspor maçında 4'ü kaleyi bulan 7 şut çeken sarı-lacivertliler, gole ulaşamadı.
DURAN TOPTAN 5 GOL
Kanarya ligde attığı 11 golün 5'ini duran toplardan buldu. Üstelik bu 5 gol içinde penaltı yok. Hava toplarında yüzde 58'lik başarı yüzdesi Süper Lig'in en iyisi. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira yönetiminde geçen sezon ligin tamamında 6'sı penaltıdan olmak üzere 14 duran top golü atmıştı. Duran toplardan 34 maçta penaltı hariç 8 gol bulan Vitor Pereira'ya karşılık, Advocaat'ın takımı sadece 6 haftada 5 duran top golü kaydetti.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:33
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 39
Yorum
ahmet Mustafacim sen maclari ya izlemiyorsun ya da yanlis maclari izliyosun :) Besiktas hakkiyla gecen yil sampiyon oldu . Bu yilda en iyi Bjk
- Başakşehir farkı
Toplam 2
Yorum
Hoca Türkiyenin tartismasiz en iyi hocasi. Belki Senol Hoca ile kiyaslarsaniz tartisiriz. Geri kalanlar ile konusmam dahi
- Golü attı sustu
Toplam 4
Yorum
FERDİ ÖZTÜRK Arkadaşlar insanoğlu nankördür bırakın şurda bir kaç yıl daha oynasın Kaptanın hakkıdır Galatasaraya bu kadar üst seviyede hizmet veren birisi form tutmadı diye yerden yere vurmak nankörlüktür Galatasarayda çok gereksiz insanlar top koşturdu futbolla alakası olmayan insanlar ilk 11 e çıktı Selçuk inan hem galatasarayın hemde milli takımın değerli oyunculaından takımı sırtlayan emektar oyunculardan biridir emeğe saygı gösterelim Selçuk inan futbolculuk kariyeri bitsede Galatasaraya hizmet etmesi gereken önemli kişilerdendir takımın kimyasını takımın iskeletini oluşturacak hem tecrübe hemde bilgiye sahip birisidir.
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