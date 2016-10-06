Hesabı kapatacak
Van Persie, kırgın ayrıldığı Manchester United ile 20 Ekim’de oynanacak Avrupa Ligi sınavını intikam maçı olarak görüyor.
O 2 HAFTA İŞTE BU
Daha önce yaptığı açıklamada "2 hafta içinde tam olarak form tutup müthiş bir dönüş yapacağım" diyen Persie'nin bahsetti o 2 haftalık tarihin Manchester United maçına denk geldiği saptandı. Tecrübeli futbolcunun o süreden beri Mancherster sınavıyla yatıp kalktığı, futboluyla İngiliz ekibine gerçek Van Persie'yi bir kez daha göstermek istediği gelen haberler arasında.
'TEK BAŞINA ÇALIŞ' DİYE EMRETMİŞTİ
Persie'nin manU'dan ayrıldığı döhemde Daily Mirror, oyuncu ile dönemin teknik direktörü Van Gaal arasında sorunlar olduğunu ve Hollandalı hocanın vatandaşına tek başına antrenman yapmasını emrettiği için iplerin koptuğunu yazmıştı.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 39
Yorum
ahmet Mustafacim sen maclari ya izlemiyorsun ya da yanlis maclari izliyosun :) Besiktas hakkiyla gecen yil sampiyon oldu . Bu yilda en iyi Bjk
- Başakşehir farkı
Toplam 2
Yorum
Hoca Türkiyenin tartismasiz en iyi hocasi. Belki Senol Hoca ile kiyaslarsaniz tartisiriz. Geri kalanlar ile konusmam dahi
- Golü attı sustu
Toplam 4
Yorum
FERDİ ÖZTÜRK Arkadaşlar insanoğlu nankördür bırakın şurda bir kaç yıl daha oynasın Kaptanın hakkıdır Galatasaraya bu kadar üst seviyede hizmet veren birisi form tutmadı diye yerden yere vurmak nankörlüktür Galatasarayda çok gereksiz insanlar top koşturdu futbolla alakası olmayan insanlar ilk 11 e çıktı Selçuk inan hem galatasarayın hemde milli takımın değerli oyunculaından takımı sırtlayan emektar oyunculardan biridir emeğe saygı gösterelim Selçuk inan futbolculuk kariyeri bitsede Galatasaraya hizmet etmesi gereken önemli kişilerdendir takımın kimyasını takımın iskeletini oluşturacak hem tecrübe hemde bilgiye sahip birisidir.
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