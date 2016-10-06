Hesabı kapatacak

Van Persie, kırgın ayrıldığı Manchester United ile 20 Ekim’de oynanacak Avrupa Ligi sınavını intikam maçı olarak görüyor.

F.Bahçe'nin 20 Ekim'de Manchester United ile deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi maçının Van Persie için ayrı bir önemi var. O da Hollandalı golcünün bu mücadeleyi bir intikam maçı olarak görmesi... Persie'nin ManU'dan ayrılışı sürecinde kendisine yapılan muamelenin yanı sıra İngiliz basını ve taraftarlardan gördüğü hakaretlere en iyi yanıtı vermek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. O güne kadar tam hazır hale gelmek ve görev verilirse atacağı golle eski takımından intikam almak isteyen RVP'nin 90 dakika olmasa da en azından yarım saat şans bulmak istediği dile getiriliyor.



O 2 HAFTA İŞTE BU

Daha önce yaptığı açıklamada "2 hafta içinde tam olarak form tutup müthiş bir dönüş yapacağım" diyen Persie'nin bahsetti o 2 haftalık tarihin Manchester United maçına denk geldiği saptandı. Tecrübeli futbolcunun o süreden beri Mancherster sınavıyla yatıp kalktığı, futboluyla İngiliz ekibine gerçek Van Persie'yi bir kez daha göstermek istediği gelen haberler arasında.



'TEK BAŞINA ÇALIŞ' DİYE EMRETMİŞTİ

Persie'nin manU'dan ayrıldığı döhemde Daily Mirror, oyuncu ile dönemin teknik direktörü Van Gaal arasında sorunlar olduğunu ve Hollandalı hocanın vatandaşına tek başına antrenman yapmasını emrettiği için iplerin koptuğunu yazmıştı.