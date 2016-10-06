 Herkesi mest edeceğim – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Herkesi mest edeceğim

    Herkesi mest edeceğim

    % 60 performans ile oynadığını söyleyen Hollandalı’nın kendine güveni tam: “% 100’e çıktığımda gerçek ’i görecekler. Herkesi mest edeceğim”

    F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı Feyenoord maçında sakatlanan ve Osmanlıspor karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Jeremain Lens iddialı açıklamalar yaparak taraftarlara mesaj gönderdi. Futboluyla beğeni toplayan Hollandalı oyuncu henüz %60 performansla mücadele ettiğini tam hazır olduğunda şov yapacağını dile getirdi. "Tam işler yoluna girdi; sakatlandım. Taraftarla aramda inanılmaz bir bağ oluşmuştu. Ama onlar beni gerçek anlamda daha görmediler" ifadesini kullanan 29 yaşındaki futbolcu, kendine olan güvenini şu sözlerle açıkladı:

    ORADA DA BANKO OYNARIM
    "Futbolumu görmeleri için az bir zaman kaldı. %100'e ulaştığımda izleyen herkesi mest edeceğim. Tribünleri coşturup F.Bahçe'ye elimden geldiğince katkı sağlayacağım." Hollanda Milli Takımı ile son olarak 13 Ekim 2015'teki Çek Cumhuriyeti maçında görev alan , milli davet almamasını sorun etmediğini de belirtip, "Bu durumu takmıyorum. Zaten tekrar hazır olduğumda orada da banko oynarım" diye konuştu.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:32
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