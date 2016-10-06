 Fenerbahçe pürneşe – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    pürneşe

    Fenerbahçe pürneşe
    F.Bahçe, maçının hazırlıklarına, dün yaptığı antrenmanla devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Oldukça neşeli geçen çalışmada futbolcuların hırsı gözden kaçmadı. İdmana daha önce sakat olduğu söylenen Wiel de katılırken, milli takımlarda bulunan Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Sow, Skrtel ve Kjaer yer almadı. Takım bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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