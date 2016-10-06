Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'de bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Üst sahada yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarının ardından, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:30
- Aatıf, Advocaat’a bağlı
Toplam 2
Yorum
amasyalı yönetim değişmediği müttetce bu takım çok maç kaybeder ve çok oyuncu gider
- Hanya’yı Konya’yı gösterin
Toplam 1
Yorum
tunagiray Maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlanmalı bence.....Babacan - Sener - Ömer toprak - Balta - Caner - Ciğerci - Topal - Çalhanoğlu- Emre Mor, - Volkan şen -Cenk.
- Aatıf, Advocaat’a bağlı
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 bu adam volkan şenle birlikte bu ülkenin messisi.yaptıkları herşey ortada.hocaya birileri hatrılatsın artık .!!
Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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