 Fenerbahçe, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    , dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

    Fenerbahçe, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

    , maçı hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde salonda yaptıkları dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
    Milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.

    , maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:28
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