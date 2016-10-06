Fenerbahçe, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde salonda yaptıkları dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.



Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.