Fenerbahçe, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde salonda yaptıkları dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:28
- Efsane isimleri geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
Muhammed bence en güzel golü fenere attı bjk li olarak bizi teğet geçti yoksa bize atacaktı
- Hanya’yı Konya’yı gösterin
Toplam 2
Yorum
TAYFUR Birde Konyanın çocuğunu alsaydı Terim o zaman gör coşkuyu
- Akıllar Wesley Sneijder’de
Toplam 2
Yorum
austin son maçta 2. yarı şunu gördük ki topu sneijder sol tarafa öyle sıkıştırıyo ki oyun alanının tamamını kullanamıyoruz..son maçta alanın her yerinin kullanılması oyunun rahatlamsınıda neden oldu ama işte göbek çok boştu bu kez de ..
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