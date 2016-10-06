 Ezekiel’e gözaltı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Ezekiel’e gözaltı

    Ezekiel’e gözaltı
    F.Bahçe'de ara transfer için çalışmalar sürüyor. Önceliği Lens'in bonservisini almaya veren yönetime, menajerler Imoh Ezekiel'i öneridi. Katar'ın El Arabi takımında oynayan 22 yaşındaki Nijeryalı forvet- kanat için olumlu rapor gelirse girişim yapılacak.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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