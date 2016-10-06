 Daçka’yı devirdi – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Daçka’yı devirdi

    Daçka’yı devirdi
    F.Bahçe Küçük Erkek Basketbol Takımı, Küçük Erkekler Ligi 3. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş'u 72-59 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte Sinan 13, Ziya 11 sayı attı. F.Bahçe Yıldız Kız Voleybol Takımı ise G.Saray'ı 3-1 yenerek, final grubunda 3'te 3 yaptı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:22
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