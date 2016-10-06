Daçka’yı devirdi

F.Bahçe Küçük Erkek Basketbol Takımı, Küçük Erkekler Ligi 3. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş'u 72-59 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte Sinan 13, Ziya 11 sayı attı. F.Bahçe Yıldız Kız Voleybol Takımı ise G.Saray'ı 3-1 yenerek, final grubunda 3'te 3 yaptı.