Başkan uçağı gezecek

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile futbolcular Jose Fernandao ve Josef de Souza bugün, kulübe sponsor olan Borajet'i ziyaret edecek. Saat 14.00'te Airshow 2016'daki Borajet standını ve sergilenen F.Bahçe-Borajet uçağını gezecek olan sarı-lacivertliler, taraftarlarla sohbet edecek.