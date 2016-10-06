 Başkan uçağı gezecek – Fotomaç – 06 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Başkan uçağı gezecek

    Başkan uçağı gezecek
    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile futbolcular Jose Fernandao ve Josef de Souza bugün, kulübe sponsor olan Borajet'i ziyaret edecek. Saat 14.00'te Airshow 2016'daki Borajet standını ve sergilenen F.Bahçe-Borajet uçağını gezecek olan sarı-lacivertliler, taraftarlarla sohbet edecek.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan uçağı gezecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle