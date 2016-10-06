 Aatıf, Advocaat’a bağlı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aatıf, Advocaat’a bağlı

    Aatıf, Advocaat’a bağlı
    Kadroya girmekte zorlanan Aatıf için eski takımı Sivasspon'un devre arasında teklif yapacağı bildirildi. Takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren kırmızı-beyazlıların, Faslı oyuncuyu tekrar kazandırmak için nabız yokladığı ancak bu konuda son kararı Advocaat'ın vereceği belirtildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aatıf, Advocaat’a bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle