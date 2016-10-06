Aatıf, Advocaat’a bağlı

Kadroya girmekte zorlanan Aatıf için eski takımı Sivasspon'un devre arasında teklif yapacağı bildirildi. Takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren kırmızı-beyazlıların, Faslı oyuncuyu tekrar kazandırmak için nabız yokladığı ancak bu konuda son kararı Advocaat'ın vereceği belirtildi.