 Sow: 70-80 seviyesindeyim – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Sow: 70-80 seviyesindeyim

    Sow: 70-80 seviyesindeyim
    F.Bahçe'de istenileni veremeyen futbolculardan biri de Moussa Sow... Hücum istatistikleri bir hayli düşük olan yıldız futbolcu, Senegal basınına verdiği demeçte, "Al Ahli'de başarılı bir sezon geçirdim ama orası Türk ligini göre çok alt bir lig. Fizik kapasitem şu an 70-80 seviyelerinde. Birkaç hafta sonra en fit halime gelirim" dedi. Sow, 'ye döndükten sonra milli takıma seçildi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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