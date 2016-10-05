Sow: 70-80 seviyesindeyim
F.Bahçe'de istenileni veremeyen futbolculardan biri de Moussa Sow... Hücum istatistikleri bir hayli düşük olan yıldız futbolcu, Senegal basınına verdiği demeçte, "Al Ahli'de başarılı bir sezon geçirdim ama orası Türk ligini göre çok alt bir lig. Fizik kapasitem şu an 70-80 seviyelerinde. Birkaç hafta sonra en fit halime gelirim" dedi. Sow, Fenerbahçe'ye döndükten sonra milli takıma seçildi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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