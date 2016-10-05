Sakatlık bahane
Hollandalı yıldız futbolcunun, sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor deplasmanına götürülmediği sanılıyordu. Ancak asıl nedenin bu olmadığı, bir türlü istenen seviyeye gelemediği için Advocaat tarafından kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.
Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldursun diye büyük maddi fedakarlıklarla transfer edilen Gregory van der Wiel, Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü yapamıyor. İstikrarsız görüntüsü kafalarda soru işaretleri bırakıyor.
Dick Advocaat da durumun farkında. Onu kazanmak için sürekli oynatıyor ancak beklenen verimi bir türlü alamıyor. Hollandalı çalıştırıcı, Kasımpaşa maçının ilk devresi sonunda oyundan aldığı vatandaşının, Zorya karşılaşmasında ise 90 dakika kenarda bekleterek bir anlamda "kulağını çekmişti".
Van der Wiel, son oynanan Osmanlıspor maçının ise 18 kişilik kadrosunda yer almamıştı. 28 yaşındaki sağ bekin, sakat olduğu için başkente götürülmediği yazılıp çizilmişti. Ancak asıl gerçeğin farklı olduğu ileri sürüldü. İddialara göre bu tamamen teknik direktör Dick Advocaat'ın kararıydı.
Sarı-lacivertli hocanın maç öncesi Wiel'i karşısına alıp, "Bir türlü istediğim seviyeye gelemiyorsun. Sana verdiğim şansları kullanamadın, Osmanlı maçında yoksun. Böyle devam edersen Şener'le devam edeceğim" dediği belirtildi.
MORALİ ÇOK BOZUK
Gregory van der Wiel'in küçük bir sakatlığı bulunduğu ancak bunun oynamasına engel teşkil etmediği ileri sürüldü. Hollandalı sağ bekin, moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.
Emre BOL
Dick Advocaat da durumun farkında. Onu kazanmak için sürekli oynatıyor ancak beklenen verimi bir türlü alamıyor. Hollandalı çalıştırıcı, Kasımpaşa maçının ilk devresi sonunda oyundan aldığı vatandaşının, Zorya karşılaşmasında ise 90 dakika kenarda bekleterek bir anlamda "kulağını çekmişti".
Van der Wiel, son oynanan Osmanlıspor maçının ise 18 kişilik kadrosunda yer almamıştı. 28 yaşındaki sağ bekin, sakat olduğu için başkente götürülmediği yazılıp çizilmişti. Ancak asıl gerçeğin farklı olduğu ileri sürüldü. İddialara göre bu tamamen teknik direktör Dick Advocaat'ın kararıydı.
Sarı-lacivertli hocanın maç öncesi Wiel'i karşısına alıp, "Bir türlü istediğim seviyeye gelemiyorsun. Sana verdiğim şansları kullanamadın, Osmanlı maçında yoksun. Böyle devam edersen Şener'le devam edeceğim" dediği belirtildi.
MORALİ ÇOK BOZUK
Gregory van der Wiel'in küçük bir sakatlığı bulunduğu ancak bunun oynamasına engel teşkil etmediği ileri sürüldü. Hollandalı sağ bekin, moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.
Emre BOL
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Sakatlık bahane haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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