Obradovic o diyaloğu anlattı

Obradovic, Anadolu Efes'i 77-69 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin de çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Sezonun ilk resmi maçıydı ve güzel bir karşılaşma oldu. Yeni oyuncuları ve yeni antrenörü olan bir takıma karşı oynadık. Gerçekten iyi bir maç çıkardık." dedi.

Bekledikleri gibi sert bir karşılaşma olduğunu vurgulayan Obradovic, "Maça çok iyi başlamamıza ve sürekli önde götürmemize rağmen rakibimiz her defasında geri gelmek için çabaladı. Çıkardıkları maçtan ve verdikleri mücadeleden dolayı rakibimizi tebrik ediyorum. Hem Türkiye liginde hem de THY Avrupa Ligi'nde iyi bir takım olarak yer alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Maç içinde yüksek bir enerjiyle ve akıllı oynadıklarını dile getiren Obradovic, şöyle konuştu:

"Maçı hak ettiğimizi ve başından sonuna kadar domine ettiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oynayabilmek için bazı şeyleri geliştirmemiz gerektiğini görmemiz lazım. Tabii ki her maçtan sonra yaptığımız gibi bu akşamın da analizini yapacağız. Oyuncularıma müthiş mücadeleden dolayı, taraftarlarımıza da yaşattıkları çok özel atmosfer için teşekkür ediyorum. Maçı kazanmamızda bize çok büyük katkı veriyorlar. Ayrıca, başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimize de buraya gelip destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye Basketbol Federasyonunun tüm üyelerine de güzel organizasyon için ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİM

Sırp teknik adam, kupa töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğun sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada olduğu ve basketbola destek verdiği için teşekkür ettim. Herkesin basketbolun içinde yer alması çok önemli." şeklinde yanıt verdi.

ANADOLU EFES CEPHESİ

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic ise kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Fenerbahçe'nin maçın başında üstünlüğü eline geçirdiğini ve maç boyu sürdürdüğüne dikkati çeken Hırvat teknik adam, "Mücadelemizi artırdık, yaklaştık ama rakibimiz her zaman üstünlüğü korudu." ifadelerini kullandı.