 Moral bozmak yok – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Moral bozmak yok

    Moral bozmak yok
    Alanya maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün başlayan F.Bahçe, günü çifte mesai ile geçirdi. Öğlen yapılan idmanda pas çalışıp çift kale yapan sarı-lacivertli oyuncular, öğleden sonra ise salonda denge ve kuvvet çalışması yaptı. F.Bahçeli futbolcular, Osmanlı maçında 2 puan kaybetmelerine rağmen neşe içinde çalıştı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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