Moral bozmak yok

Alanya maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün başlayan F.Bahçe, günü çifte mesai ile geçirdi. Öğlen yapılan idmanda pas çalışıp çift kale yapan sarı-lacivertli oyuncular, öğleden sonra ise salonda denge ve kuvvet çalışması yaptı. F.Bahçeli futbolcular, Osmanlı maçında 2 puan kaybetmelerine rağmen neşe içinde çalıştı.