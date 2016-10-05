 Hazırlıklar eksik sürdü – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Hazırlıklar eksik sürdü

    Hazırlıklar eksik sürdü

    , maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'ndeki sabah antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

    Milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.

    Sarı-lacivertliler hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:28
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