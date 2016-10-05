Hazırlıklar eksik sürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'ndeki sabah antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:28
- Tek yetkili Terim
Toplam 1
Yorum
Cenk Fatih Terim, TFF tarafından yetkilendirilmiştir ve kadro seçimi ona aittir..dedikten sonra başarı ve başarısızlığın da tek sorumlusu dese daha şık olurdu Ali Dürüst mucizeden sorumlu futbol direktörümüz için
- Ali Şen: Volkan artık yaşlandı
Toplam 6
Yorum
yıldırımspor fenerin genel müdürü..aziz onsuz napar..isterse 10 numara bile giyer..çiftlik burası..taraftar aç gözünü ac..
- Bu şekilde geri giderim
Toplam 9
Yorum
Cenk Senin futbolun milim ileri gidecek diye biz kansermi olalım kardeşim.Senin yerin PTT Ligi Süper Lig falan sana fazla kardeşim git orda geliştir kendini yapabiliyosan
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