Hazırlıklar eksik sürdü

Can Bartu Tesisleri'ndeki sabah antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.



Milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.



Sarı-lacivertliler hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.