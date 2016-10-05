 Gücü sayesinde erken dönebilir – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Gücü sayesinde erken dönebilir

    Gücü sayesinde erken dönebilir
    maçında sağ bacak arka adalesinde ikinci derece yırtık oluşan Jeremain Lens'in, normalde iki hafta süren bu sakatlığını, fiziksel gücü sayesinde erken atlatması bekleniyor. Kulübün sağlık heyeti, Hollandalı yıldızın milli aradan sonra oynanacak Alanyaspor maçında sahadaki yerini alabileceğini belirtiyor. Yıllarca body building çalışan Jeremain , fiziksel anlamda dünyanın en üst düzey sporcuları arasında gösteriliyor.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:55
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