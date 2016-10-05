Gücü sayesinde erken dönebilir
Feyenoord maçında sağ bacak arka adalesinde ikinci derece yırtık oluşan Jeremain Lens'in, normalde iki hafta süren bu sakatlığını, fiziksel gücü sayesinde erken atlatması bekleniyor. Kulübün sağlık heyeti, Hollandalı yıldızın milli aradan sonra oynanacak Alanyaspor maçında sahadaki yerini alabileceğini belirtiyor. Yıllarca body building çalışan Jeremain Lens, fiziksel anlamda dünyanın en üst düzey sporcuları arasında gösteriliyor.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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