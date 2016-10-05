F.Bahçe’nin lideriyim
Bu sözler Simon Kjaer’e ait... Danimarkalı savunma oyuncusu: Ben sahip olduğum özelliklerle önce Lille’de, şimdi de Fenerbahçe’de doğal olarak liderlik rolünü aldım.
F.Bahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın ardından üçüncü kaptanlık görevini üstlenen Simon Kjaer, ülkesi Danimarka'da Ekstra Bladet gazetesine bir röportaj verdi. Birçok konuya temas eden başarılı futbolcu, Fenerbahçe'deki konumuna da değindi. Kjaer, "Ben sahip olduğum özelliklerle önce Lille'de, şimdi de Fenerbahçe'de doğal olarak liderlik rolünü aldım" diye konuştu. F.Bahçe ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Kjaer, "Şu anda gelecek planı yapmıyorum. Her maçtan ders çıkararak, her sezon kariyerimin en iyi sezonuna ulaşmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
F.Bahçe’nin lideriyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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