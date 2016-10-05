 F.Bahçe’nin lideriyim – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    F.Bahçe’nin lideriyim

    F.Bahçe’nin lideriyim

    Bu sözler Simon Kjaer’e ait... Danimarkalı savunma oyuncusu: Ben sahip olduğum özelliklerle önce ’de, şimdi de ’de doğal olarak liderlik rolünü aldım.

    F.Bahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın ardından üçüncü kaptanlık görevini üstlenen Simon Kjaer, ülkesi Danimarka'da Ekstra Bladet gazetesine bir röportaj verdi. Birçok konuya temas eden başarılı futbolcu, 'deki konumuna da değindi. Kjaer, "Ben sahip olduğum özelliklerle önce 'de, şimdi de Fenerbahçe'de doğal olarak liderlik rolünü aldım" diye konuştu. F.Bahçe ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Kjaer, "Şu anda gelecek planı yapmıyorum. Her maçtan ders çıkararak, her sezon kariyerimin en iyi sezonuna ulaşmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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