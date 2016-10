F.Bahçe hayaliydi

F.Bahçe'nin yıldızı Van Persie'nin eşi, Hollandalı golcüyle ilgili ilginçaçıklamalar yaptı. Golcü hakkında önemlibir sır veren, RVP'nin daha 18 yaşındaykenF.Bahçe'de oynama hayalini kurduğunusöyledi. Bayan Persie'nin eşi hakkındaki açıklamasışöyle: Robin 18 yaşındayken,3. ön eleme turunda F.Bahçe ile karşılaşanKadıköy'deki maça yedek çıktı. Oldukçaheyecanlanıp taraftarın etkisinde kalmıştı.Kadıköy'deki bu atmosferi görünce 'Ben buradaoynamak istiyorum. Bir gün mutlaka burayageleceğim' dedi. Beni arayıp bunları söyledi."Bayan Persie ayrıca yıldız futbolcunun çokçalışkan olduğunun da altını çizip, ", sakatlığıvenedeniyle üzgün. Amao çok hırslıdır. Her zaman oynamak ister. Çokçalışıp yeniden takıma faydalı olacaktır" ifadesinikullandı.Bouchraevde yemek tercihlerinde çocuklarının isteklerini ön plana aldığını ise şu sözlerle açıkladı: "Yemekleri evde kendim yapıyorum.yemekleri çok seviyor. Çocuklar için siparişle yapıyorum. Çocuklara sabah ne istersiniz diye soruyorum.sormam o hepsini seviyor. 4 farklı ülkenin yemeklerini yapıyorum."Yenge, İstanbul'daki yaşamlarından da şöyle bahsetti: "Buraya alıştım, 1 yıldır buradayız ve çok mutluyuz. Ailecek çok mutluyuz. İstanbul büyük şehir, aradığınız her şey var burada. Türkçe'de her konuşulanı anlıyorum ama konuşurken zor oluyor."Yıldız oyuncunun eve geldiğinde iş yaşantısını dışarıda bıraktığını bildiren Bouchra, "Sorunlarını bize yansıtmıyor. O evde çocukların babası, benim eşim. Elbette bazen bazı sıkıntılarına anlatıyor. Hayatını çok profesyonelce yaşıyor" şeklinde konuştu.Bayan Persie, Fenerbahçe 'nin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabileceğini de dile getirdi. Yıldız oyuncunun eşi "Biraz sabır lazım. Her şey zamanla daha iyi hale gelecektir. İnşallah bu sene şampiyonluğu kazanacağız" ifadelerini kullandı.