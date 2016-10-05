F.Bahçe hayaliydi
Persie’nin eşi Bouchra, RVP’nin daha 18 yaşındayken Kadıköy’e çıktığında taraftara hayran kalıp “Bir gün burada oynayacağım” dediği sırrını açıkladı.
F.Bahçe'nin yıldızı Van Persie'nin eşi Bouchra Persie, Hollandalı golcüyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Golcü hakkında önemli bir sır veren Bouchra, RVP'nin daha 18 yaşındayken F.Bahçe'de oynama hayalini kurduğunu söyledi. Bayan Persie'nin eşi hakkındaki açıklaması şöyle: Robin 18 yaşındayken, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda F.Bahçe ile karşılaşan Feyenoord'ta Kadıköy'deki maça yedek çıktı. Oldukça heyecanlanıp taraftarın etkisinde kalmıştı. Kadıköy'deki bu atmosferi görünce 'Ben burada oynamak istiyorum. Bir gün mutlaka buraya geleceğim' dedi. Beni arayıp bunları söyledi."
Bayan Persie ayrıca yıldız futbolcunun çok çalışkan olduğunun da altını çizip, "Robin, sakatlığı ve formsuzluğu nedeniyle üzgün. Ama o çok hırslıdır. Her zaman oynamak ister. Çok çalışıp yeniden takıma faydalı olacaktır" ifadesini kullandı.
YEMEK YAPARKEN ROBİN'E SORMAM
Bouchra evde yemek tercihlerinde çocuklarının isteklerini ön plana aldığını ise şu sözlerle açıkladı: "Yemekleri evde kendim yapıyorum. Robin yemekleri çok seviyor. Çocuklar için siparişle yapıyorum. Çocuklara sabah ne istersiniz diye soruyorum. Robin'e sormam o hepsini seviyor. 4 farklı ülkenin yemeklerini yapıyorum."
İSTANBUL'A ÇOK ALIŞTIM
Yenge, İstanbul'daki yaşamlarından da şöyle bahsetti: "Buraya alıştım, 1 yıldır buradayız ve çok mutluyuz. Ailecek çok mutluyuz. İstanbul büyük şehir, aradığınız her şey var burada. Türkçe'de her konuşulanı anlıyorum ama konuşurken zor oluyor."
EVDE AİLE BABASIDIR
Yıldız oyuncunun eve geldiğinde iş yaşantısını dışarıda bıraktığını bildiren Bouchra, "Sorunlarını bize yansıtmıyor. O evde çocukların babası, benim eşim. Elbette bazen bazı sıkıntılarına anlatıyor. Hayatını çok profesyonelce yaşıyor" şeklinde konuştu.
İNŞALLAH ŞAMPİYONUZ
Bayan Persie, Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabileceğini de dile getirdi. Yıldız oyuncunun eşi "Biraz sabır lazım. Her şey zamanla daha iyi hale gelecektir. İnşallah bu sene şampiyonluğu kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Bayan Persie ayrıca yıldız futbolcunun çok çalışkan olduğunun da altını çizip, "Robin, sakatlığı ve formsuzluğu nedeniyle üzgün. Ama o çok hırslıdır. Her zaman oynamak ister. Çok çalışıp yeniden takıma faydalı olacaktır" ifadesini kullandı.
YEMEK YAPARKEN ROBİN'E SORMAM
Bouchra evde yemek tercihlerinde çocuklarının isteklerini ön plana aldığını ise şu sözlerle açıkladı: "Yemekleri evde kendim yapıyorum. Robin yemekleri çok seviyor. Çocuklar için siparişle yapıyorum. Çocuklara sabah ne istersiniz diye soruyorum. Robin'e sormam o hepsini seviyor. 4 farklı ülkenin yemeklerini yapıyorum."
İSTANBUL'A ÇOK ALIŞTIM
Yenge, İstanbul'daki yaşamlarından da şöyle bahsetti: "Buraya alıştım, 1 yıldır buradayız ve çok mutluyuz. Ailecek çok mutluyuz. İstanbul büyük şehir, aradığınız her şey var burada. Türkçe'de her konuşulanı anlıyorum ama konuşurken zor oluyor."
EVDE AİLE BABASIDIR
Yıldız oyuncunun eve geldiğinde iş yaşantısını dışarıda bıraktığını bildiren Bouchra, "Sorunlarını bize yansıtmıyor. O evde çocukların babası, benim eşim. Elbette bazen bazı sıkıntılarına anlatıyor. Hayatını çok profesyonelce yaşıyor" şeklinde konuştu.
İNŞALLAH ŞAMPİYONUZ
Bayan Persie, Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabileceğini de dile getirdi. Yıldız oyuncunun eşi "Biraz sabır lazım. Her şey zamanla daha iyi hale gelecektir. İnşallah bu sene şampiyonluğu kazanacağız" ifadelerini kullandı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
F.Bahçe hayaliydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.