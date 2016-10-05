 Fabiano rekabeti öldürdü – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Fabiano rekabeti öldürdü

    Fabiano rekabeti öldürdü
    Sarı-lacivertli ekipte hiç dakika almayınca, "O zaman beni neden geri çağırdılar!" diyerek isyan eden Fabiano, artık onsekiz kişilik kadroya dahi giremiyor. İkinci kalecilik unvanını Ertuğrul'a kaptıran Brezilyalı file bekçisi, iyice içine kapandı. Özgüvenini kaybeden Fabiano'nun moralinin çok bozuk olduğu, idmanlarda ise isteksiz göründüğü belirtildi. Fabiano'nun bu pes etmiş hali, 'deki kaleci rekabetine de büyük sekte vurmuş durumda.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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