Fabiano rekabeti öldürdü
Sarı-lacivertli ekipte hiç dakika almayınca, "O zaman beni neden geri çağırdılar!" diyerek isyan eden Fabiano, artık onsekiz kişilik kadroya dahi giremiyor. İkinci kalecilik unvanını Ertuğrul'a kaptıran Brezilyalı file bekçisi, iyice içine kapandı. Özgüvenini kaybeden Fabiano'nun moralinin çok bozuk olduğu, idmanlarda ise isteksiz göründüğü belirtildi. Fabiano'nun bu pes etmiş hali, Fenerbahçe'deki kaleci rekabetine de büyük sekte vurmuş durumda.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Fabiano rekabeti öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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