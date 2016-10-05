Emenike’den küfürlü tweet
Emenike, sosyal medyada olay yaratan bir harekete imza attı.
Nijeryalı golcü, twitter hesabından Osmanlıspor maçının hakemi Mete Kalkavan'ın geçen sezon Akhisar maçında lehlerine vermediği bir penaltı pozisyonunu ve Ankara'da aleyhlerine verdiği penaltıyı içeren bir video içeren 'küfürlü' bir instagram paylaşımını takipçilerine ulaştırdı. Emenike'nin paylaştığı instagram paylaşımında mesaj olarak, "O... çocukluğu, başka bişey değil" ifadelerinin yer alması ortalığı karıştırdı. F.Bahçeli golcü, bu olayın basında yer almasının ardından paylaşımı kaldırdı ve anlamanı bilmediği için özür diledi.
MELO CEZA ALMIŞTI
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo da Twitter'da bir kullanıcının Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret içeren paylaşmını RT'lediği için PFDK'dan 2 maç men cezası almıştı.
MELO CEZA ALMIŞTI
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo da Twitter'da bir kullanıcının Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret içeren paylaşmını RT'lediği için PFDK'dan 2 maç men cezası almıştı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Emenike’den küfürlü tweet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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