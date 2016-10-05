 Emenike’den küfürlü tweet – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Emenike’den küfürlü tweet

    Emenike’den küfürlü tweet

    Emenike, sosyal medyada olay yaratan bir harekete imza attı.

    Nijeryalı golcü, twitter hesabından Osmanlıspor maçının hakemi Mete Kalkavan'ın geçen sezon Akhisar maçında lehlerine vermediği bir penaltı pozisyonunu ve Ankara'da aleyhlerine verdiği penaltıyı içeren bir video içeren 'küfürlü' bir instagram paylaşımını takipçilerine ulaştırdı. Emenike'nin paylaştığı instagram paylaşımında mesaj olarak, "O... çocukluğu, başka bişey değil" ifadelerinin yer alması ortalığı karıştırdı. F.Bahçeli golcü, bu olayın basında yer almasının ardından paylaşımı kaldırdı ve anlamanı bilmediği için özür diledi.

    MELO CEZA ALMIŞTI
    'ın eski futbolcusu Felipe Melo da Twitter'da bir kullanıcının Başkanı 'a hakaret içeren paylaşmını RT'lediği için PFDK'dan 2 maç men cezası almıştı.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
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