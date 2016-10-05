Dick Advocaat bir hafta yok

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımı iki yardımcısı Cor Pot ve Mario Been ile kondisyoner Fatih Yıldız'a emanet ederek önceki gün Hollanda'ya gitti. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Advocaat pazartesi günü İstanbul'da olacak. F.Bahçe, hoca dönene kadar bir gün tek, bir gün çift idman yapacak. Çift idmanın yapıldığı gün tesislerden çıkış yasak. Milli maçlar dolayısıyla verilecek arada yükleme ve dayanıklılık idmanları yapılacak.