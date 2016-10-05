Dick Advocaat bir hafta yok
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımı iki yardımcısı Cor Pot ve Mario Been ile kondisyoner Fatih Yıldız'a emanet ederek önceki gün Hollanda'ya gitti. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Advocaat pazartesi günü İstanbul'da olacak. F.Bahçe, hoca dönene kadar bir gün tek, bir gün çift idman yapacak. Çift idmanın yapıldığı gün tesislerden çıkış yasak. Milli maçlar dolayısıyla verilecek arada yükleme ve dayanıklılık idmanları yapılacak.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Dick Advocaat bir hafta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.