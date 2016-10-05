Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin

Geçtiğimiz yıl tarihinin en başarılı sezonunu geride bırakıp Spor Toto Basketbol Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan, Avrupa şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Obradovic'in öğrencileri, statü gereği play-off finalisti Anadolu Efes ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmadan 77-69 galip ayrılan sarı-lacivertliler 6'ıncı kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.



Karşılaşmanın ilk 1,5 dakikasında her iki takım da sayı atma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe, ilk basketini Vesely ile bulurken, yine bu oyuncunun sayılarıyla 3. dakikaya 4-0 önde girdi. Rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed ve Datome'nin basketleriyle 6. dakikada farkı 7 sayıya (8-1) çıkardı. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, hücumda da Honeycutt, Dunston ve Heurtel'in basketleriyle 6-0'lık seri yakalayarak 7. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 8-7. Ali Muhammed'in sayılarıyla kontrolü yeniden eline alan Fenerbahçe, ilk çeyreği 15-9 üstün geçti.

İkinci periyoda da iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Udoh, Datome ve Vesely ile etkili olan sarı-lacivertliler, 6-0'lık seriyle 13. dakikada farkı çift hanelere (21-9) taşıdı. Baskılı savunmasıyla rakibini hataya sürükleyen Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ve Datome'nin 3 sayılık, Vesely'nin de pota altı basketleriyle 15. dakikaya 30-16 önde girdi. Anadolu Efes, Honeycutt ve Cedi Osman'ın basketleriyle 8. dakikada farkı 9 sayıya (34-25) indirse de Fenerbahçe, Datome'nin skorer oyununu sürdürmesiyle soyunma odasına 39-27 önde gitti.

Anadolu Efes, üçüncü periyodun ilk dakikalarında pota altını etkili kullandı. Dunston, Thomas ve Honeycutt ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı 8 sayıya düşürdü: 42-34. Datome'nin 3 sayılık basketiyle hücumdaki sıkıntısına son veren Fenerbahçe, savunmada Thomas ve Heurtel'i durdurmakta zorlanınca, fark 27. dakikada 6 sayıya (55-49) düştü. Fenerbahçe, Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle rakibinin farkı daha fazla kapatmasına izin vermedi ve çeyrek, 64-56 sarı-lacivertli takım lehine geçildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta, rakip savunmayı Ali Muhammed ve Udoh ile aşan Fenerbahçe, 34. dakikayı 71-60 üstün geçti. Sert savunmasıyla rakibine kolay sayı bulma şansı tanımayan Fenerbahçe, Udoh ile boyalı alandan sayılar üreterek son 3,5 dakikaya 9 sayı farkla (73-64) üstün girdi. Kalan sürede kontrollü bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takım, rakibinin öne geçme çabalarına izin vermedi ve karşılaşmadan 77-69 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

KUPAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKDİM ETTİ

Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakayı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi maçta mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'ye kupasını takdim etti.



Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Serdar Ünal

Fenerbahçe: Udoh 11, Nunnally, Vesely 15, Ali Muhammed 19, Datome 17, Sloukas 12, Melih Mahmutoğlu 3, Antic, Barış Hersek, Berk Uğurlu

Anadolu Efes: Honeycutt 13, Brown, Cedi Osman 5, Granger 15, Dunston 10, Heurtel 12, Thomas 12, Furkan Korkmaz 2, Doğuş Balbay

1. periyot: 15-9

Devre: 39-27

3. periyot: 64-56